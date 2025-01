Este martes, Colo Colo le puso final oficialmente a su gran teleserie en el mercado de pases. El Cacique encontró al reemplazante de Maximiliano Falcón con Emiliano Amor, quien regresa luego de terminar contrato con el club en noviembre pasado.

El zaguero fue elegido como el hombre para cubrir el puesto que dejó vacante el Peluca por ir al Inter Miami, en una movida que no dudó en ningún momento. De hecho, en su retorno al Estadio Monumental, reveló que el charrúa fue clave para que decidiera aceptar.

El defensor fue presentado en conferencia de prensa y se refirió no sólo a su vuelta, sino que también a la forma en la que su ex socio dejó el club. Ahí sorprendió al señalar que cuando supo que iba a irse, dejó en pausa todo el resto de ofertas por una mínima ilusión de que el Cacique lo llamara.

Emiliano Amor y lo fundamental que fue Maximiliano Falcón para volver a Colo Colo

Emiliano Amor está de vuelta en Colo Colo y este martes habló con los medios de comunicación para hablar de cómo se gestó todo. “Cuando me llamaron del club se me pasaron muchas cosas por la cabeza, sentimientos y recuerdos“, comenzó señalando.

Emiliano Amor abordó la salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo. Foto: Photosport.

De hecho, Emilove aprovechó para agradecer a San Lorenzo por buscarlo. “No lo dudé. Hago un espacio para agradecer a Marcelo Moretti, pero sinceramente yo quería estar acá. Es una ilusión muy grande de volver“.

Emiliano Amor fue más allá y remarcó que aceptó regresar porque ahora sí entiende lo que es Colo Colo. “Lo que más me movilizó es conocer el club, que es gigante y que recién lo dimensioné cuando pude estar acá. Yo soy muy feliz acá“.

Pero más tarde, el zaguero entraría de lleno en el caso de Maximiliano Falcón y cómo se lo tomó a la distancia. “Obviamente iba viendo los noticieros, pero no sé bien lo que pasó. Ojalá le vaya bien donde esté, ganamos campeonatos juntos pero no tengo mucho más que decir. No es el momento tampoco, así que espero que le vaya bien donde esté”, lanzó.

Emiliano Amor tuvo más palabras para el Peluca y reveló que su salida le abrió la ilusión de volver al Estadio Monumental. “Yo seguía las redes del club y de Chile. Cuando pasa lo de Maxi me generó una mínima esperanza“.

“Lo que Daniel dijo (que no estaban negociando antes con él) es verdad, no había hablado conmigo ni nadie de mi entorno, no mintió. Cuando pudimos hablar, fue todo mucho más fácil. Todo lo que dijo Daniel fue así“, sentenció.

Emiliano Amor cierra el libro de Maximiliano Falcón en Colo Colo y ahora se enfoca en tomar una camiseta de titular. El zaguero está llamado a ser el hombre que ordene a una defensa que, en los primeros amistosos del centenario, no se vio nada de bien.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor va por una nueva aventura con Colo Colo en 2025 y tratará de aumentar sus números. Hasta ahora, alcanza los 99 partidos oficiales disputados, con 6 goles, 2 asistencias y 7.492 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Emiliano Amor se suma al plantel de Colo Colo para trabajar de cara al debut oficial en la temporada 2025. El Cacique iniciar el año este jueves 30 de enero cuando, desde las 20:00 horas, enfrente a Deportes Limache por la Copa Chile.