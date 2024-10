Colo Colo tiene la mente puesta en el fin de temporada, donde está a dos victorias de ganar el título del Campeonato Nacional. Hoy, los albos tienen la primera opción para ser campeones. Detrás está Universidad de Chile, que espera un tropiezo del Cacique en la cancha o en secretaría.

Cuando el torneo se defina, en el Monumental deberán resolverse temas importantes de cara al centenario. Como las renovaciones. Varios futbolistas terminan contrato en diciembre. Entre ellos está Emiliano Amor, cuya situación con el club para el futuro es una verdadera incógnita.

Lo único seguro es que el defensa se quiere quedar. “No he conversado con la gente del club ni el técnico, no sé qué será de mí en 2025. Le tengo mucho cariño a Colo Colo, en estos tres años he estado cómodo, me siento importante acá y he ganado títulos importantes”, dijo a D Sports.

“Me gustaría quedarme porque tomé un gran cariño por el club. No sé qué planes tiene Colo Colo para 2025, yo creo que van a esperar, no lo sé, a que termine el campeonato y se cumplan los objetivos, y ahí se armará el plan para el otro año”, sumó el zaguero.

Emiliano Amor quiere seguir en Colo Colo… ¿Se concretará? | Photosport

Emiliano Amor presiona a Colo Colo por su renovación

“Ojalá esté dentro de ese plan, es lo que quiero. Si no, le desearé lo mejor desde donde esté“, continuó diciendo el defensa que llegó en 2021 desde Vélez.

En esta temporada, Emiliano Amor ha jugado 39 partidos. Sumó minutos en 13 de los 14 partidos de la Copa Libertadores, donde tomó mucha importancia tras la lesión de Alan Saldivia, y en 23 de las 28 fechas del Campeonato Nacional. Por otro lado, también ha sido convocado por Siria para las Eliminatorias de Asia.