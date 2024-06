Colegio Quillón se prepara para la que puede ser la jornada más importante de su historia. El elenco sureño choca con Colo Colo en los octavos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024, buscando dar una sorpresa total en el torneo.

El elenco que milita en la Tercera A jugará uno de los duelos más llamativos de la competencia, con la ilusión de toda una ciudad que espera una hazaña. Su técnico, Yuri Fernández, cree que es posible y por lo mismo pidió profesionalismo hasta el final.

El entrenador y hombre clave para conseguir el boleto a los octavos de final del torneo sacó la voz previo al encuentro, revelando una particular solicitud a sus pupilos. Todo esto considerando que varios cumplirán un sueño al jugar en el Monumental ante el equipo más ganador del país.

DT de Colegio Quillón le marca la cancha a sus jugadores para enfrentar a Colo Colo

Yuri Fernández sabe que Colegio Quillón vivirá una jornada histórica ante Colo Colo en la Copa Chile. Es por ello que quiere que los jugadores respondan en la cancha y luego saquen su lado de hinchas ante el Cacique.

Yuri Fernández avisó que Colegio Quillón irá con todo ante Colo Colo en la Copa Chile. Foto: Comunicaciones Colegio Quillón.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el DT se refirió a lo que será el partido ante el Eterno Campeón. “El fútbol me ha dado vivir experiencias nuevas en esta categoría, que es precaria, pero Deportes Quillón tiene condiciones que en algunos clubes de Primera B les gustaría tener, como hospedaje para 25 jugadores, una cancha sintética en condiciones ideales para entrenar”.

En esa misma línea, destacó la forma en la que trabaja el club. “Es importante que el jugador se pueda sentir cómodo, si bien son categorías que no tienen contrato, son chicos que tienen ilusión de llegar al profesionalismo”.

Y si bien no son los favoritos, Yuri Fernández advierte que van con todo. “La euforia a veces hace perder un poco la realidad. Existen las diferencias de categoría, tienen que existir, aunque en el fútbol la lógica no existe. Tenemos que convencerlos de que en el fútbol uno puede pillar muy mal al rival y muy bien a nosotros. Si los veo de abajo hacia arriba, lo más probable es ser un equipo de reacción y lo que queremos es llevar nuestro fútbol, presentarlo de buena manera”.

El entrenador también lamentó el no poder jugar en Concepción por culpa de las lluvias. “La importancia de la gente es la que más me duele, había mucha ilusión, Quillón está a 70 kilómetros de Concepción y mucha gente quería ir. Para los jugadores, como experiencia, será muy bueno, pero la cancha es igual que en todos lados, ninguno de los fanáticos entra a la cancha y ahí seguimos siendo once contra once. En eso he sido tajante, la barra influye en la medida que mi cerebro sea débil”.

“Espero un equipo que cuando tengamos el balón no lo perdamos, sino que el rival nos lo tenga que quitar. En esta categoría se hace difícil controlar o jugar de primera porque hay algunas carencias técnicas. En Tercera División se corre para marcar y ahí nos desordenamos. Tenemos una organización dentro. Lo más importante es que la decisión sea la adecuada y no perder el balón. Buscaremos que los defensas estén cerca de la marca. Hay que jugar simple”, añadió.

Finalmente y ante los clásicos cambios de camisetas, el DT se la cantó clara a sus jugadores. “Lo único que le pedí a los jugadores es que, después del partido, actúen como hinchas. Antes, hay que ser lo más profesional posible”.

¿Cuándo juega Colo Colo y Colegio Quillón en Copa Chile?

Colo Colo y Colegio Quillón chocarán por los octavos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024. El duelo está programado para este jueves 20 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Por qué el partido de Colo Colo y Colegio Quillón se juega en el Monumental?

Originalmente el partido entre Colo Colo y Colegio Quillón se jugaría en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Sin embargo, las lluvias en el sur del país dejaron en pésimo estado la cancha y, con lo ajustado del calendario, se optó por invertir la localía.

