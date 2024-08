Colo Colo vuelve al ruedo por el Campeonato Nacional 2024 cuando esta tarde de jueves reciba a Ñublense en el Estadio Monumental. El Cacique juega un duelo clave en donde está obligado a ganar pensando en la lucha por el título tras el triunfo de la U sobre Unión Española.

En la previa a este partido la dirigencia de los albos tiene preparado un homenaje sorpresa, tal como lo hizo en su último duelo de local. En esa ocasión ante Coquimbo Unido se le entregó un reconocimiento a Yasmani Acosta y Francisca Crovetto, los medallistas chilenos en París 2024.

Para esta tarde, llegará el turno de homenajear al equipo de básquetbol que ganó el título de la Liga DOS de manera invicta. Con este logro, el Cacique ascendió a la Liga Nacional para la temporada 2025.

Este título se ganó el pasado fin de semana, cuando los albos vencieron en la serie final a Stadio Italiano por 3-0. El propio Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, estuvo presente en ese importante triunfo.

“Colo Colo no es solamente fútbol, que quizás es la cara más visible de la institución, pero alberga un montón de otras disciplinas que, por no ser tan visibles, no dejan de ser importantes”, declaró el ex arquero.

Además, destacó que “yo soy del riñón del Club Social, vengo de aquella época, no me puedo olvidar de cuando iba al gimnasio en Cienfuegos, esas reuniones que nos encontrábamos con la gente del básquet, del vóleibol, entonces es parte de lo mío de adentro, me nace y estoy aquí”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Ñublense?

Albos y rojos jugarán hoy jueves 29 de agosto desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Los chillanejos vienen de igualar 0-0 ante Unión Española y marchan novenos con 27 puntos.

