Colo Colo luchó hasta el último minuto en el estadio La Nueva Olla para lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El empate 1-1 ante Cerro Porteño fue justo y necesario para sacar los pasajes a la siguiente fase.

El Cacique contó con grandes rendimientos como Brayan Cortés, Carlos Palacios y Maxi Falcón que hasta sacó dos pelotas de la línea. Lo que finalmente permitió rescatar el punto necesario en Asunción y quedar como segundo en el grupo A detrás de Fluminense.

Resultado que fue festejado por todo por el plantel albo ya que por minutos, con el triunfo momentáneo de Alianza Lima, estuvo en peligro su clasificación. Por lo mismo la celebración del Cacique se desplegó en redes sociales.

El comentario de Johnny Herrera

Tema que fue tocado en profundidad en Todos Somos Técnicos. Es que el programa de TNT Sports realizó una edición especial tras el partido de Colo Colo y se topó en vivo con cada transmisión de los jugadores albos.

Así fue como mostraron los live de Alan Saldivia, Bruno Gutiérrez y Lucas Cepeda entre otros. Pero esto llamó la atención especialmente de Johnny Herrera. Para el samurái azul, quien hasta preguntó quiénes eran los jugadores de Colo Colo que aparecían en pantalla, la celebración fue un tanto exagerada ya que solo pasaron a octavos de final.

“¿Celebraste alguna vez por pasar a segunda fase?”, cuestionó en el panel de TST. Primero le preguntó a Cristián Basaure, quien no respondió.

Luego le consultó a Bichi Borghi: “¿Celebraste alguna vez pasar a segunda ronda?”. Pero ahora el ex entrenador de Colo Colo tomó de inmediato el guante y no titubeó. “Yo sí lo hice, yo siempre celebro”, enfatizó el adiestrador. Comentario que no pasó desapercibido en los hinchas albos que de inmediato lo hicieron viral