Si bien la lucha por el título del Campeonato Nacional todavía tendrá que esperar por lo que pase en el escritorio, este fin de semana puede haber campeón. Colo Colo tiene la gran oportunidad de levantar la copa ante Deportes Iquique, por lo que la ANFP tomó una importante decisión.

Si es que se da un resultado favorable y la U sufre un revés ante Ñublense, el cuadro albo se coronará como el monarca del fútbol chileno. Es por ello que la entidad determinó que llevará el trofeo al Estadio Monumental para que pueda dar la vuelta olímpica con sus hinchas, algo con lo que no todos están de acuerdo.

Y es que con la situación en el Tribunal de Disciplina entre los dos clubes que pelean el torneo, el rey de la temporada 2024 puede cambiar en el escritorio. Es por ello que para Danilo Díaz, no deberían llevar el Huemul de Plata a la Ruca.

Danilo Díaz cuestiona que la copa esté en el Monumental si es que Colo Colo es campeón

Colo Colo está a horas de saltar a la cancha a jugar un partido donde puede bajar la esperada estrella 34. El Cacique enfrentará a Deportes Iquique con la opción de ser campeón, aunque en medio de una polémica con la copa.

Foto: Photosport.

La denuncia de la U puede quitarles la cima y, mientras no haya una sentencia, la celebración no podrá ser total. Es por ello que Danilo Díaz se opuso a que le lleven el Huemul de Plata al Estadio Monumental este fin de semana, como se conoció en las últimas horas.

“Ayer se hablaba en el Monumental y la pregunta que le hacen los colegas a la ANFP es si el domingo estará el trofeo en el estadio por si se da una combinación de resultado”, comenzó señalando este miércoles en Los Tenores de Radio ADN.

Fue ahí que Danilo Díaz se negó a que le lleven la copa a Colo Colo. “Me parece que mientras no se resuelva este asunto, no es prudente para la ANFP y para el fútbol chileno que se lleve el trofeo“.

El periodista, que diera que hablar por su revelación sobre el Balón de Oro, remarcó que no es un escenario ideal para que se haga esto. “Imagínate que se lleva, la sala revierte y le da los puntos a la U. Saldríamos…No sólo es de prudencia, es que si no se ha resuelto de acuerdo a los órganos jurisdiccionales, no se puede entregar“.

Finalmente, Danilo Díaz insistió en su puso y dejó en claro que, mientras no se aclare la situación en el Tribunal de Disciplina, no debe coronarse a nadie. “Para llevar la copa tiene que estar el fallo definitivo“, sentenció.

Colo Colo espera que se le den las cosas en la cancha y en el escritorio. Tras la sesión del martes, en el Cacique hay tranquilidad mientras se siguen recopilando antecedentes para definir de forma insólita al nuevo campeón del fútbol chileno.

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón ante Deportes Iquique?

Colo Colo puede ser campeón ante Deportes Iquique si se da sólo un resultado:

Si Colo Colo gana y la U pierde, será campeón.

Si Colo Colo y la U ganan, pelearán el título en la última fecha.

Si Colo Colo empata y la U gana, igualarán en la cima del torneo.

Si Colo Colo pierde y la U gana, el Bulla será el nuevo líder.

Si Colo Colo pierde y la U empata, quedará con un punto de ventaja a una fecha del final.

¿Cuándo juega Colo Colo con Deportes Iquique?

Colo Colo buscará ser campeón ante Deportes Iquique a la misma hora que la U visite a Ñublense. Ambos encuentros están programados para el domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas.