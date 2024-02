Colo Colo comienza a definir lo que pasará con el puesto de centrodelantero para la temporada 2024. El Cacique tiene a Damián Pizarro como el titular en ese puesto, pero con su salida en junio tendrá que buscarle un reemplazante.

Este viernes el nombre de Guillermo Paiva ha sonado con fuerza e incluso ya se adelanta un acuerdo, pero por ahora no hay nada oficial. Esta situación dejaría sin espacio a Leandro Benegas y Darío Lezcano, quien ha vivido un calvario desde su arribo al Monumental.

El paraguayo llegó como el gran reemplazante de Juan Martín Lucero, pero no estuvo a la altura y casi no fue considerado por Gustavo Quinteros. Con el arribo de Jorge Almirón esperaba revertir su situación, pero lo cierto es que no ha sido así. Y como si eso fuera poco, atraviesa una teleserie para salir.

Darío Lezcano le hace la desconocida a su representante

Este viernes Darío Fabbro reveló dos bombas para el mercado de Colo Colo. El representante aseguró que Guillermo Paiva está cerca del Cacique, mientras que le busca la salida a Darío Lezcano.

Sin embargo, esto último fue puesto en duda por parte del círculo del artillero que hoy busca ganarse su lugar en el equipo de Jorge Almirón. Según reveló DaleAlbo, el atacante le hizo la desconocida al empresario como su agente.

“El entorno de Darío Lezcano desconoce estas negociaciones y no solo eso: también descartan que Fabbro sea su representante. No están al tanto de ninguna posible salida y los planes del jugador siguen siendo pelear por un puesto en Colo Colo”, explicaron. Y con razón, ya que han sido otros los que han definido sus pasos en los últimos años.

Esta situación sin duda que moverá las cosas en la interna y especialmente si termina llegando Guillermo Paiva. Darío Lezcano casi no ha sido considerado y con Jorge Almirón apenas suma minutos.

Con Carlos Palacios jugando de 9 falso, el regreso de Damián Pizarro del Preolímpico y la posible llegada de otro centrodelantero, el paraguayo se queda sin espacio. Quedará esperar para ver si en los próximos días finalmente se define por salir o quedarse a pelear su lugar.

Darío Lezcano no logra romper con su mala racha desde que llegó a Chile y todo indica que se quedará con ganas de revancha. El artillero espera convencer a Jorge Almirón, pero por ahora está muy lejos de conseguirlo.

¿Cuáles fueron los números de Darío Lezcano en 2023?

Desde su llegada a Colo Colo, Darío Lezcano logró disputar un total de 13 partidos oficiales en la temporada 2023. En ellos marcó cuatro goles, no registró asistencias y llegó a los 390 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Darío Lezcano buscará tener su revancha en Colo Colo este fin de semana. El domingo 11 de febrero desde las 19:00 horas el Cacique enfrenta a Huachipato en la definición de la Supercopa de Chile.

