El delantero Lucas Cepeda tuvo su noche de gloria con la Selección Chilena. En el momento más difícil de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el valor de Colo Colo se despachó un doblete más una asistencia en la victoria por 4-2 a Venezuela.

Una actuación consagratoria para “Cañoncito” que generó un impacto inmediato, al estar en el 11 Ideal de la pasada jornada clasificatoria, y más encima provocó que en su equipo y muy especialmente en Santiago Wanderers, dueño del otro 50 por ciento de su pase, saquen la voz.

“Yo sé que hay hartos interesados, pero la decisión será del jugador, no lo pueden obligar a jugar donde él no quiera”, manifestó Reinaldo Sánchez, mandamás de los caturros sobre Cepeda, que ganó dos títulos este año en el Cacique.

¿Qué hará Colo Colo por interés en Cepeda?

Este jueves, la concesionaria Blanco y Negro tendrá su reunión de la Comisión Fútbol, donde entre otras cosas se definirá si apurarán el tranco para comprarle a Wanderers la totalidad de la carta del delantero, además de buscar blindarlo con aumento de salario y un nuevo contrato.

Es que según reportó Christopher Brandt, de la cadena ESPN, durante la transmisión del duelo de Chile con Venezuela que Cepeda “es sondeado por varios equipos grandes de Sudamérica y que podría durar poco tiempo más en el fútbol chileno”.

De todas formas, desde Colo Colo enfatizan en que no hay ofertas formales por el atacante, y si se toma en cuenta que todavía no se abren los mercados de pases en los países vecinos, no será hasta enero que se concrete tal interés.

Lucas Cepeda, delantero de Colo Colo, ya está en la mira de Sudamérica (Photosport)

Los números de “Cañoncito” en 2024

El nacido en Viña del Mar firmó con el Cacique en febrero de este año, y desde su llegada su rendimiento fue al alza. Cierra su primera campaña con dos títulos, ocho goles y cuatro asistencias a nivel local e internacional en 34 encuentros y 1.769 minutos en cancha.