Matías Moya buscará su revancha en Colo Colo: “Quinteros me dijo que si cambiaba la cabeza iba a tener minutos”

Matías Moya es uno de los varios refuerzos de Colo Colo que llegó a principios de año y que siguen sin convencer. Lamentablemente el atacante no ha podido consolidarse en el equipo de Gustavo Quinteros, sumando muy poca acción en esta temporada.

Pese a su discreto presente, Moya tuvo una chance de cambiar su suerte y partir al fútbol de Grecia, específicmante al Volos FC de la Superliga helena. Sin embargo, su adiós quedó en nada y por ahora no se moverá del Monumental.

El propio Moya analizó este discreto 2023 que está viviendo en el Cacique, afirmando en charla con AND Radio que “mi pensamiento siempre es crecer, ahora sólo pienso en Colo Colo. Tengo que ponerme en la cabeza hacer las cosas bien acá para sumar minutos. Tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas, después empecé a trabajar doble y estoy tranquilo con eso”.

Sobre la oferta que tuvo desde Grecia, el atacante declaró que “la evalué. Acá no sumé muchos minutos y lo veía como buena opción, pero ahora me enfoco en Colo Colo. No estoy molesto por eso, estoy contento acá. Estoy a disposición para todo lo que venga”.

Para finalizar el ex Ñublense transparentó una charla que tuvo con Quinteros, afirmando que “me dijo que si yo cambiaba la cabeza y todo iba a tener minutos. Mi pensamiento es jugar, quiero mostrarme en Colo Colo. Me voy a preparar para todo lo que venga”.

¿Cuánto ha jugado Moya en el Cacique?

Matías Moya acumula apenas 120 minutos de juego en cinco partidos (sólo dos de ellos como titular) en el torneo local, además de los 48 minutos en la Supercopa ante Magallanes. En total, escasos 168 minutos de acción en todo el 2023.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío del Cacique será ante Coquimbo Unido este sábado 12 de agosto a las 15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.