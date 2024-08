El ídolo de Colo Colo miró con preocupación el arribo del ahora ex lateral izquierdo de Everton. “Si necesitas una alternativa para Erick Wiemberg, lo tienes a Daniel Gutiérrez”, aseguró.

Dura acusación de Barticciotto por el fichaje de Riquelme: “Almirón no confía en sus juveniles para los minutos Sub21”

Colo Colo no solo supo abrochar el arribo de Mauricio Isla en las últimas horas, sino que también el de Cristián Riquelme, quien con 20 años llega proveniente de Everton para reforzar el puesto de lateral por la izquierda.

Además, el arribo del ex viñamarino responde a una clara necesidad del Cacique: cumplir con los minutos Sub21. La salida de Damián Pizarro ha obligado a Jorge Almirón a buscar una garantía en ese ítem, probando a varios elementos y en varios puestos.

Uno que analizó este movimiento de mercado en el Cacique fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en el programa ‘F90’ de ESPN acusó a Almirón de no confiar en su juveniles para cumplir con el minutaje.

“Es preocupante. Yo sé que el chico juega bien, que lo van a contratar porque no van a contratar a uno que no le sepa pegar a la pelota. Es lógico, pero que hay una urgencia por cumplir con los minutos Sub21, porque el técnico no confía en los jugadores que tiene en el plantel”, aseguró Barti.

En ese sentido, el ídolo albo afirmó que “si necesitas una alternativa para Erick Wiemberg, lo tienes a Daniel Gutiérrez. Es verdad que te va a jugar todos los partidos Wiemberg, pero si necesitas a alguien, lo pones a Gutiérrez”.

Cristián Riquelme fue el tercer y último refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre del 2024. | Foto: Photosport.

“En Colo Colo nunca se habló de un lateral izquierdo. Se habló de un central y de un lateral derecho. Además se habló de un extremo. El puesto de lateral izquierdo nunca fue prioridad y encontraron esta oportunidad porque necesitaban minutos”, concluyó.

El Cacique lleva 1024 minutos Sub21 en este Campeonato Nacional 2024. Está a 866 de cumplir con los 1890 exigidos por la ANFP, por lo que debe promediar 66 minutos por partido en las 13 fechas que quedan de torneo.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

El Cacique saldrá a la cancha para enfrentar a Huachipato este sábado 3 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio CAP. Los acereros vienen de caer por 2-1 ante La Calera y se ubican en el puesto 13° con 17 puntos.

