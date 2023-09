Contra todo pronóstico, Damián Pizarro y Jordhy Thompson se reincorporaron a los entrenamientos en Colo Colo, pese a estar castigados por su pelea previa al Superclásico, algo que quisieron aclarar en Macul.

Quien tomó la palabra fue el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, que junto con reiterar la indignación que hay en la institución por lo ocurrido hace una semana, dio a conocer la sanción para ambos jugadores.

¿Qué dijo Morón por la vuelta de Pizarro y Thompson?

“Como les dije el sábado pasado cuando tuvimos el episodio de Jordhy y Damián, creemos que lo que hicieron no está a la altura de este club y si hay situaciones particulares con ellos, son acciones que el club toma para su interior y seguramente ahí se van a ir resolviendo las situaciones que se tengan que resolver”, afirma el directivo de Colo Colo.

Sobre el particular de los futbolistas, Morón indica que “Damián se sometió a una cirugía. Hoy estuvo en el entrenamiento. Participó del entrenamiento. Las demás situaciones las tendrá que ver el entrenador para ver qué decisiones va a tomar con él y con Jordhy Thompson que también estuvo en el entrenamiento“.

¿Puede Thompson salir de Colo Colo a México?

Al gerente deportivo del Cacique se le pregunta si es que han llegado nuevas ofertas desde Norteamérica por el atacante de 19 años, y su respuesta fue categórica.

“No hemos tenido más ofertas después de lo que hemos tenido con la gente de México. Jamás hemos salido a ofrecer a nuestros jugadores. Eso yo lo he reiterado en muchas oportunidades y siempre he dicho que, si llega en alguna oportunidad alguna propuesta, será analizada. Y, de acuerdo a ese análisis, se tomarán decisiones“, sentencia Morón.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El elenco dirigido por Gustavo Quinteros vuelve a la cancha el jueves 14 de septiembre, desde las 19:00 horas, ante Deportes Copiapó en el Estadio Monumental, en duelo pendiente por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2023.