Carlos Palacios no la pasa bien en Colo Colo. Pese a estar de vacaciones, la Joya protagonizó más de una polémica y hasta se habló de una posible salida a Boca Juniors.

El irregular rendimiento del jugador se sumó a la pelea que protagonizó con Jorge Almirón en el cierre de la primera rueda del campeonato nacional. Lo que terminó de estallar con sus declaraciones en redes sociales.

Es que primero reconoció que la oferta de Boca Juniors sigue en pie y sería más que conveniente para su futuro. “Lleva seis meses ahí, no saben nada que cuando no me fui todavía me llamaban y le ponen más ceros a la oferta”, explicó.

Tras ello, se desdijo y recalcó que no quiere moverse del estadio Monumental. “Busquen verdades y no mentiras para tirarme en contra a la gente”, apuntó.

Carlos Palacios responde a críticas

Pero sus declaraciones no calmaron los ánimos y varios hinchas expresaron en sus redes sociales que deberían dejarlo partir. Incluso postulaban a Luciano Cabral como reemplazante.

Por lo mismo decidió realizar una nueva publicación para dar por finalizada la polémica. Con el tema “La Banda” de Jere Klein expresó el malestar de sus últimos días. Aunque esto sembró más dudas que certezas.

La publicación de Carlos Palacios en Instagram

“Déjenme ser, déjenme solo. Los giles quieren cortarme la carrera”, reza parte de la canción que puso en su Instagram. “Tu envidia en mi cuenta se está reflejando”, agrega parte del tema que citó Palacios.

Cabe consignar que este martes Colo Colo vuelve a los entrenamientos y el 7 de los albos retornará a los trabajos con Jorge Almirón.