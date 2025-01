Colo Colo vivió una jornada intensa este martes 14 de enero. Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, los albos confirmaron la llegada de Salomón Rodríguez, la salida de Maximiliano Falcón y el fichaje de Sebastián Vegas. Lento, pero seguro, el Cacique se empieza a armar.

La intensa jornada tuvo las voces de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y Alfredo Stöhwing, también director de la concesionaria. Sin embargo, hubo silencio de Daniel Morón, gerente deportivo. Y eso no pasó desaparecibido.

Marcelo Barticcioto, gran amigo del Loro de cuando fueron compañeros en el Cacique, reveló que “ustedes saben que Morón es como un hermano para mí. Esto no lo sé de él, porque si él me hubiese dicho, no lo cuento. Pero yo sé que Daniel está en segundo plano, está medio dolido“.

En ESPN, el exfutbolista de Colo Colo afirmó que “pasaron por arriba de él. Acá hablan todos, menos él. Y el que debería hablar de fútbol debería ser él“. Molesto, agregó que, si el Cacique va a proceder de esta forma, “entonces que no lo tengan a Daniel“.

La molestia de Daniel Morón en Colo Colo

Diego Rivarola, también comentarista de ESPN, siente lo mismo en relación con Daniel Morón y su rol en Colo Colo. “Es un fiel reflejo de lo que viví en la U. de Chile. Los gerentes deportivos no existen en Chile, porque no les interesa que existan“, aseguró el exfutbolista.

En el Cacique, Daniel Morón ostenta el cargo de gerente deportivo desde 2021. A principios de este año, en una entrevista con LUN, el campeón de la Copa Libertadores reveló que el trabajo puede ser “agotador y estresante“, y que después del Centenario evaluará su futuro laboral.