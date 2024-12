Arturo Vidal cumplió su sueño de volver a Colo Colo y lo hizo como ha sido su carrera: levantando títulos. El King ganó dos torneos en una primera temporada de vuelta en la que, más allá de ello, hubo varias otras alegrías.

El Campeonato Nacional y la Supercopa conseguida con el equipo de sus amores sin duda que tienen un lugar especial, pero el volante también destaca otros. Y es que en su retorno a Chile, se las arregló para ser protagonista importante del Eterno Campeón y escribir capítulos aparte para su historia.

Fue en conversación con el sitio oficial del Cacique que el King reveló cuáles fueron sus mayores alegrías en la temporada 2024. Ahí hubo un lugar importante para triunfos en el plano local e internacional, además de goles que no olvidará.

El top de alegrías de Arturo Vidal en 2024

Arturo Vidal analizó lo que fue su primer año de regreso en Colo Colo, donde levantó dos títulos pero también sumó alegrías personales. El King explicó cuáles fueron los momentos en los que estuvo más feliz esta temporada, con un lugar especial para la Copa Libertadores.

Arturo Vidal reveló cuáles fueron sus momentos más felices desde que volvió a Colo Colo. Foto: Photosport

“El partido que jugamos con Junior allá, que entré porque venía lesionado, esa sensación con la gente, 3 mil o 4 mil personas apoyando en Colombia. Ir, ganar con personalidad, fue uno de los momentos más lindos. Ir a ganarle a Godoy Cruz allá“, comenzó señalando.

Pero más que lo internacional, Arturo Vidal también tuvo palabras para un sorpresivo partido del Campeonato Nacional. “Ganarle a Iquique, que fue muy duro porque veníamos con muchos partidos, pero fue una semana larga de trabajo e hicimos uno de los mejores partidos del campeonato“.

Resultados no fue lo único, ya que el King también puso en su top de alegrías el tanto con el que Colo Colo venció a la UC en la primera rueda. “El que me tocó jugar con Católica y el gol que hago, el profe me dijo que jugaría 50 minutos y justo meto el gol antes“.

El que no podía faltar fue el tanto que valió el Campeonato Nacional, aunque ahí destacó más lo colectivo. “El gol contra Copiapó que me quedará siempre, no porque ganamos el título, sino porque me salió en un momento difícil. La gente lo ve como el gol del título, pero todo el año fue bueno para eso”.

En esa misma línea, recordó lo que fueron esos minutos finales a la espera del resultado de la U ante Everton. “Por la cancha, la hora y tener otro partido a la misma hora es extraño, no sabes qué hacer. Cuando empezaron a correr unos, otro decía que no, pero el campeonato lo merecíamos y se dio como se tenía que dar“.

Finalmente, remarcó que Colo Colo debía ser campeón. “Con mucho nerviosismo, pero siempre fuimos superiores a todos los equipos y eso que jugamos muchos partidos, muchos viajes. Fue el mejor premio“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal logró disputar 35 partidos oficiales en total en su regreso a Colo Colo. En ellos marcó 8 goles, otorgó 3 asistencias y alcanzó a los 2.753 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2025 de Colo Colo?

Colo Colo espera por Arturo Vidal y el resto de sus figuras en vacaciones para iniciar su pretemporada. El Cacique volverá a los entrenamientos de cara al 2025 el próximo 20 de diciembre con una posible gira por el extranjero.