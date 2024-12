Arturo Vidal logró cumplir uno de sus grandes sueños y regresó a Colo Colo cumpliendo su palabra. El King levantó dos títulos, tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores y respondió a la confianza del club tras un complejo paso por Brasil.

El volante coronó el 2024 de la mejor manera en un año que fue bastante especial a nivel personal. Tanto, que incluso lo llevó a poner al Eterno Campeón por encima de gigantes como Barcelona, Juventus y Bayern Múnich.

El King conversó con el sitio oficial del Cacique y realizó un balance de todo lo ocurrido en la última temporada. Ahí aprovechó para dedicar emotivas palabras a los hinchas y sorprendió a todos con la comparación con los poderosos de Europa.

Arturo Vidal asegura que nunca vivió lo que pasó en su regreso a Colo Colo

Arturo Vidal revivió lo que fue su regreso a Colo Colo en 2024 y aprovechó para dedicar palabras al club, pero también a sus hinchas. Y es que con un histórico recibimiento a Estadio Monumental lleno y con caravanas en varias jornadas, el King entendió que había vuelto con una tarea más que importante.

Arturo Vidal volvió a Colo Colo y se transformó en el pilar de la temporada 2024, la que coronó con dos títulos y una gran participación en Copa Libertadores. Foto: Photosport

“Me sorprendió. Fue maravillosa esa llegada, el cariño de la gente. Llenar el estadio nunca se había hecho y que todo el mundo conociera a Colo Colo por lo que hizo como espectáculo, pero también porque este año lo hicimos a primer nivel, como el equipo grande que es Colo Colo“, comenzó señalando.

De hecho, Arturo Vidal remarcó que “este año he vivido cosas únicas, tantas cosas. En todos lados en Europa pueden estar avanzados, pero lo que hizo Colo Colo este año se iguala o es mejor cómo se terminan los campeonatos. Lo que pasó después que llegamos de Copiapó (caravana y fiesta en el Monumental) fue una cosa que nunca viví antes”.

“Cuando me fui joven, con mucha ilusión y sueño, pero volver maduro y con una carrera espectacular es distinto. La gente te mira diferente, pero la ilusión es la misma de siempre, de hacer lo que me gusta, de disfrutar los entrenamientos. Hay mucha gente que todavía trabaja de cuando era niño y que me quieran así. Hasta que me toque, disfrutaré al máximo. Daré la vida”, complementó.

Arturo Vidal no se detuvo ahí y explicó la gran diferencia que ha tenido en comparación con los gigantes de Europa a los que defendió. “Lo estoy viviendo como un sueño porque afuera el cariño es diferente, los niños te siguen, pero con la camiseta de Colo Colo de corazón te piden fotos, quieren estar contigo, viven con la ilusión del triunfo y de levantar campeonatos“.

“Este año lo sentí como nunca y me encanta. Donde voy se llena de gente, he recibido hasta aplausos en la calle y eso nunca lo viví estando en los mejores equipos del mundo, en casa lo estoy sintiendo y eso me tiene feliz”, agregó. “Es lindo que mis hijos vean eso, nunca vieron la carrera que hice. Ahora la estoy conociendo, cuando los voy a buscar al colegio los niños se vuelven loco”.

Finalmente, Arturo Vidal palpitó lo que será el centenario del próximo año. “Gracias a Dios me tocó volver en un muy buen momento de mi carrera, de mi vida, de Colo Colo porque se acercan los 100 años. Espero estar en forma, disfrutar con la gente y hacer cosas históricas en 2025“, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal logró disputar un total de 35 partidos oficiales en su regreso a Colo Colo. En ellos marcó 8 goles, aportó con 3 asistencias y llegó a los 2.753 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2025 de Colo Colo?

Arturo Vidal disfruta de los últimos días de vacaciones antes del inicio de la pretemporada de Colo Colo. El Cacique volverá a los entrenamientos de cara al 2025 el próximo 20 de diciembre con una posible gira por el extranjero.