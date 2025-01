Colo Colo sigue sin poder resolver el escándalo con Maxi Falcón, defensor uruguayo que se declaró en rebeldía. Al punto que no se sumó a la delegación que viajó a La Serena para hacer la primera parte de la pretemporada. Tampoco estuvo con el plantel en el vuelo rumbo a Uruguay.

Aunque sí llegó hasta el hotel de concentración de los albos en Montevideo. Pero la reunión con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no resolvió las grandísimas diferencias existentes. “Se definirá una postura mañana en la reunión de directorio”, contó el periodista Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes.

Falcón recibió una fuerte crítica de Arturo Vidal. Y en el panel del citado programa analizaron en profundidad la crisis que envuelve al Peluca. Lo hizo Rodrigo Goldberg, quien tuvo experiencia de primera mano en torno a negociaciones contractuales con jugadores de un equipo top de la liga chilena, pues fue gerente deportivo de Azul Azul.

El Polaco explicó los efectos que tendría el Cacique en caso de rescindir el contrato con el uruguayo. Lo hizo después de una larga intervención de Marcelo Barticciotto, quien introdujo parte del tema. “A los clubes no les conviene despedir a alguien y que quede con el pase en su poder”, dijo Barti.

Goldberg recapituló en un bullado caso que remeció las oficinas albas. “No quiero sacar el famoso caso Lucero. En el fondo a Fortaleza al final del día le salió más caro entre multas, intereses y el castigo que recibió el jugador. Le hubiera salido más barato negociar con Colo Colo”, expuso el comentarista, que también trabaja en TNT Sports.

El Polaco Goldberg fue gerente deportivo en Universidad de Chile con Hernán Caputto como DT. (Ramon Monroy/Photosport).

“Lo sacó a la mala y tuvo que pagar, pasaron los 2 millones 400 mil dólares si no me equivoco. Si en este momento Colo Colo despide a Falcón le está haciendo un favor”, agregó Rodrigo Goldberg, siempre en el micrófono de la radio Cooperativa.

Juan Martín Lucero le anotó a Palestino en la Copa Sudamericana. (AGIF/Photosport).

Polaco Goldberg vislumbra una demanda de Colo Colo contra Maxi Falcón

Por eso mismo, el Polaco Goldberg anticipa un conflicto legal entre Colo Colo y Maxi Falcón. “Si lo dejan despiden, el representante le dirá a la gente de todo el mundo ‘señores, está libre’. Y al final haces un favor”, detalló el atacante devenido en comunicador.

“Normalmente sucede que se hace una denuncia, se presenta una demanda en contra del jugador. Y las penas del infierno no le caen a él, le caen al club que lo ficha”, manifestó Goldberg, quien ejemplificó entre la pena que debió pagar el Fortaleza de Brasil por contratar al Gato Lucero.

Maximiliano Falcón pasó por el Juzgado de Rancagua por el caso licencias. (Jorge Loyola/Aton Chile).

Y sentenció que “ahí es donde ponen esa voz de alerta. Si no, sería re papa: ‘no me presento y listo, me llevo el pase”. Por eso es que Colo Colo no ha cortado definitivamente la relación contractual con Falcón, pues tiene un cartel demasiado importante como para dejarlo en libertad de acción a costo cero. Ni en los mejores sueños de Gerardo Arias, el consejero principal del Peluca en este embrollo que todavía no tiene para cuándo acabar.

