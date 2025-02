La ANFP anunció oficialmente el calendario de la Liga Femenina 2025 a través de su página web. El torneo comenzará el fin de semana del 8 y 9 de marzo, con el clásico encuentro entre las campeonas de la Primera División y las ganadoras del Ascenso 2024.

La primera fecha del campeonato será de siete partidos, entre los que destaca el debut de Colo-Colo. Las albas ya saben las fechas y sus rivales, te entregamos los detalles en la siguiente nota de Redgol.

Como campeonas del Campeonato 2024, las albas se enfrentarán en su primer partido de la liga, al recién ascendido Huachipato, que actuará como local en el primer partido del torneo.

Las fechas son las siguientes:

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Final, campeonato Nacional Femenino 2024. Las jugadoras de Colo Colo celebran celebran con la copa el triunfo contra Universidad de Chile tras el partido disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, Chile. 08/12/2024 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile Finals, 2024 Female National Championship. Colo ColoÕs players celebrate with the cup the victory against Universidad de Chile after match held at the Bicentenario La Florida stadium in Santiago, Chile. 08/12/2024 Dragomir Yankovic/Photosport