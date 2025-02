El próximo 19 de abril será una fecha histórica para Colo Colo y los millones de fanáticos de la institución alba, debido a que el Cacique celebrará los cien años desde su fundación, jornada que, sin embargo, no podrás ser todo fiesta tras un duro golpe que recibió por parte de la ANFP.

Así es porque ahora se confirmó que tanto el plantel masculino, como el Femenino de Colo Colo deberán ser visitantes durante el fin de semana del 19 de abril y, por tanto, no habrá partidos oficiales en el Estadio Monumental aquella jornada.

ANFP deja sin celebración a Colo Colo en su Centenario

La ANFP confirmó semanas atrás el fixture del Campeonato Nacional 2025, llamado oficialmente Liga de Primera y en la que Colo Colo deberá enfrentar por la 8° fecha del certamen a Deportes Iquique en el Tierras de Campeones el próximo domingo 20 de abril, es decir, un día después de su Centenario.

ver también Correa la manda un claro mensaje a los juveniles: “En la cancha el auto que te compras no juega”

Eso no es todo, porque recientemente la misma entidad oficializó el fixture de la Primera División Femenina del fútbol chileno yconfirmó que Colo Colo Femenino deberá enfrentar el mismo 20 de abril a la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico Femenino, encuentro que sorpresivamente tendrá a las Azules como locales.

De esta forma, los albos deberán celebrar los 100 años de historia sin partidos oficiales en el Estadio Monumental.

No oficiales, pero sí un amistoso:

Que Colo Colo no tenga acción en el Monumental de manera oficial no significa que no habrá encuentros en la cancha de Pedrero esa jornada, porque recordemos que actualmente un equipo de Leyendas del ‘Popular’ está recorriendo Chile de Arica a Magallanes con la famosa Gira Centenario.

Publicidad

Publicidad

Es en ese contexto que, de acuerdo a la programación original dada por el equipo de Leyendas, es que ese mismo domingo 20 de abril los históricos de Colo Colo disputarán su partido correspondiente a la Región Metropolitana en el Estadio Monumental, duelo que, de todas formas, aún no tiene horario ni rival confirmado.