El ex Universidad Católica comandaba hasta hace poco las preferencias para ser el nuevo arquero albo, pero todo cambió de la noche a la mañana

Durante largas semanas se mencionó en múltiples medios de comunicación que Matías Dituro, ex arquero y capitán de Universidad Católica, se convertiría en nuevo refuerzo de Colo Colo ante la salida de Brayan Cortés tras el fin de su contrato.

Incluso, se mencionó que el actual jugador del Elche español era el predilecto del entrenador albo Jorge Almirón para ocupar el puesto del iquiqueño, por sobre nombres como Gabriel Arias o Ignacio González. Pero en las últimas horas, todo cambió.

No es para menos. El intenso deseo por parte de la dirigencia de Colo Colo, en especial de su presidente Aníbal Mosa, por sacar del retiro al histórico Claudio Bravo provocó que tomaran una categórica decisión sobre la opción de Dituro.

La contundente decisión de Colo Colo por Dituro

El periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, sorprendió a todos al dar a conocer que “a mí me descartan de plano la posibilidad de Matías Dituro, que era una alternativa más viable desde el plano económico”, y agrega que la medida fue tomada directamente por Blanco y Negro.

“En el directorio siempre me lo han planteado así. No es un jugador que reuniera la adhesión de los directores, más allá de que ha tenido hartas fichitas en este mercado, su nombre ha estado sonando permanentemente, pero uno habla con la plana directiva y no lo tienen“, agrega el reportero.

Finalmente, el comunicado advierte que en Colo Colo “hay un nombre que sigue siendo el número uno y con quién ya han existido acercamientos y la situación deberían zanjarla de aquí al miércoles. Sigue firme la idea de fichar a Claudio Bravo y es la primera opción para el arco”.

¿En qué está actualmente el ex capitán de la UC?

Matías Dituro tiene contrato vigente con el Elche hasta el término de la presente temporada de la Segunda División en España. Durante la actual campaña vio acción en 17 encuentros, donde recibió 14 goles en contra y entregó su valla invicta en siete juegos.