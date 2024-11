Juan Fernando Quintero fue determinante en la conquista de Racing Club de la Copa Sudamericana. El volante colombiano fue puntal en la campaña de Gustavo Costa y cortaron una racha de 36 años sin conseguir títulos internacionales.

Por lo mismo, el nombre del volante asomó como posible opción de gigantes del continente como Boca Juniors y River Plate de cara a la siguiente temporada. Incluso en Colo Colo asomó con alguna chance de ocupar el puesto que supuestamente dejará vacante Carlos Palacios.

“He podido ser importante en este equipo. Recibe la confianza que necesitaba y hoy celebramos la Copa Sudamericana con un club tan grande como Racing Club. Es un mérito muy grande”, confesó el zurdo a ESPN Colombia.

Quintero fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana

¿Juan Fernando Quintero a Colo Colo?

A lo que el propio Quinteros fue tajante y se refirió a todos estos intereses de los cuadros transandinos y el Cacique. “El próximo mes miraremos el futuro. Yo no le cierro las puertas a nadie. Pero yo amo a mi país, y siempre saco mi bandera. No me da miedo decir que soy colombiano”, explicó de entrada.

Ahora si quedaban dudas, el propio jugador de 31 años recalcó que su gran anhelo es volver a Independiente Medellín. “Me quedan muchos años por cumplir, pero quiero volver a Medellín, el equipo que soy hincha. Tengo ese sueño pero no sé cuándo va a pasar”, sentenció a Balón Dividido.

Cabe consignar que el futbolista nacido en Medellín tiene contrato vigente hasta finales del 2026, y no se descarta una posible extensión de contrato. Mientras que su valoración según Transfermarkt es de 2,50 millones de euros. Cifra que tras la conquista de la Copa Sudamericana se elevará de cara a la apertura del mercado de pases de final de año.