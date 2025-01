Este sábado, el Estadio Monumental será testigo de un amistoso de nivel internacional, cuando el actual campeón nacional Colo Colo reciba al último monarca de la Copa Sudamericana, Racing Club de Argentina, que perdió a una de sus máximas figuras.

La “Academia” vendrá a nuestro país a continuar con su preparación de cara al inicio del Torneo de Apertura 2025 del balompié trasandino, y lo hará con Gabriel Arias a la cabeza, nombre que sonó para ser refuerzo del Cacique.

Sin embargo, durante las últimas horas se dio a conocer en redes sociales que una de las principales figuras de Racing, clave para conquistar la Copa Sudamericana, anunció su salida definitiva del club y no estará en el duelo ante Colo Colo.

ver también ¿Dónde ver Colo Colo vs Racing Club? Horario y quién transmite el amistoso internacional

Racing pierde a figura clave previo a duelo con Colo Colo

“Querida familia de Racing, ha llegado el momento de despedirme de ustedes. Cada partido en el Cilindro fue especial, esa pasión única que se vive en Avellaneda, la llevaré con cariño a todos lados que viva”, afirmó el volante colombiano Juan Fernando Quintero.

En el posteo que realizó en su cuenta de Instagram, el ex River detalló que su partida se da por razones familiares. “Sin duda alguna, el apoyo que me dieron durante los momentos más duros de mi vida, es algo que nunca me voy a olvidar. Y jamás encontraré las palabras para agradecerles por tanto”, agregó.

Para finalizar, Quintero expresó que “me voy con la frente en alto, orgulloso de haber defendido estos colores y donde sea que me lleve el fútbol, seré un embajador de la grandeza de Racing. Ah, sí, una última cosa, gracias por convertirme en el campeón de América“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega el partido amistoso?

El duelo internacional que enfrentará al campeón chileno Colo Colo ante Racing Club, último ganador de la Copa Sudamericana, se llevará a cabo este sábado 18 de enero, a contar de las siete de la tarde en el Estadio Monumental.