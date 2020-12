Sebastián González y su opción de Colo Colo: "No quiero pasar a ser una figura decorativa"

El nombre de Sebastián González fue el primero que se ubicó en la lista de posibles sustitutos de Marcelo Espina, el renunciado director deportivo de Colo Colo. El ex goleador del Cacique se ha preparado para ejercer este tipo de funciones.

Pero en diálogo con Radio ADN reconoció que de momento no es más que el comentario. "Vengo preparándome hace muchos años y siempre vi la gerencia deportiva como algo vocacional, busqué lugares donde aprender y adquirir la teoría. Sin embargo en esa búsqueda no me he preparado para ser director deportivo de Colo Colo", asume.

Ante la consulta sobre si ha recibido llamados del cuadro popular, Chamagol fue enfático. "No. Ni idea. Surgió mi nombre desde la renuncia, es algo natural, normal y mediático, pero en la realidad yo sigo con mis actividades y es solo un rumor mediático y de prensa", aseguró.

De todas formas, el comentarista del CDF no descarta la chance de llegar a Colo Colo, aunque como una alternativa más en las labores que pretende abordar en el futuro: "Puedo serlo, como también puedo ser de cualquier otro club que requiera mi experiencia en el cargo".

Sebastián González aparece como uno de los candidatos al puesto de gerente deportivo de Colo Colo. Foto: Instagram

Y pone sus condiciones. "Siempre y cuando se entienda el cargo, que te digan que tocamos fondo y necesitamos recursos humanos que trabajen para el club y se puedan generar cosas, porque si no pasas a ser una figura decorativa, y eso yo no lo quiero", advirtió.

Finalmente, explicó que su idea se acerca más al gerenciamiento que encarna José María Buljubasich en Universidad Católica como modelo. "La mayoría de los clubes se guían tomando decisiones a nivel presidencial, a diferencia de Católica", explica.

Para Chamagol, el cuadro cruzado "toma decisiones en una estructura mixta, donde si bien es cierto que las decisiones las toman los accionistas, se toman a través de asesorías y por eso después los resultados deportivos se ven, algo que no hacen los demás clubes".

El próximo desafío de Colo Colo será este sábado, cuando visite a Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la 25ª fecha del Campeonato Nacional.