Colo Colo sigue preparando su plantel para dar inicio a la pretemporada de la mano del técnico Gustavo Quinteros, con las correspondientes evaluaciones médicas que se están realizando en grupo

Según reporta DaleAlbo, esta jornada asistieron a la clínica Meds Esteban Pavez, Brayan Cortés, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, entre otros jugadores, donde destacó la presencia del refuerzo para la defensa: Ramiro González.

“Contento, tenía muchas ganas de empezar y conocer a los nuevos compañeros. Estamos ilusionados con el arranque y esperamos que salga todo como lo esperamos. Me recibieron muy bien, ya pude hablar con algunos y estoy contento”, comentó.

En ese sentido, una vez más valoró el apoyo recibido por el técnico Quinteros, quien volvió a confiar en sus condiciones, cuando en la temporada pasada fueron rechazados sus exámenes médicos.

“Hoy a la tarde vamos a hacer un poco de esos trabajos en cancha, conoceré a Gustavo que todavía no tuve la suerte, a los profes (…) La responsabilidad es mía, con el hincha, con Colo Colo. Quiero que me vaya bien, porque si me va bien, nos va bien a todos. Gustavo me ha pedido mucho y por él trataré de hacer las cosas bien”, enfatizó el jugador.

Por lo mismo, sabe que en Colo Colo la exigencia será alta, donde más allá de pelear por el bicampeonato, la esperanza del hincha está puesta en el marco internacional.

“En cualquier equipo de Sudamérica el objetivo es la Copa Libertadores. Pero hay que tener los pies sobre la tierra, es una competencia difícil con equipos muy fuertes como los brasileños y algunos argentinos. De seguro el club se preparará lo mejor posible para este desafío y dejar a Colo Colo en alto”, precisó González.

Sumado a eso, vendrá la competencia por quedarse por un puesto en la defensa, donde asegura que "es fundamental para todo tipo de plantel. Ellos me ayudarán a crecer a mí, quizás yo a ellos. Contento con este desafío, con toda la ilusión”.

“Ya he jugado en línea de tres, no tengo problema en hacerlo por derecha, izquierda o de líbero. El profe decidirá lo que es mejor”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Ramiro González: