Peter Dragicevic: "Creo que el tiempo me ha dado la razón, las sociedades anónimas son un desastre en el fútbol"

Peter Dragicevic, el ex presidente de Colo Colo que vivió el período más negro cuando el cuadro albo se fue a la quiebra, disparó potentes dardos en contra de las sociedades anónimas en el fútbol.

En conversación con ADN, además, ejemplificó en Sergio Jadue lo que ha significado el sistema privado que rige el deporte rey en Chile.

“Mi juicio frente a las sociedades anónimas es lapidario, desde un comienzo yo siempre dije que esta era una actividad que no daba para que se generaran sociedades anónimas porque no había detrás de él una posibilidad de lucrar y creo que el tiempo me ha dado la razón", comenzó diciendo el ex timonel albo.

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP a quién Dragicevic sindica como "niño símbolo" (Agencia Uno)

Agregando que "ya llevamos 12-14 años y todo este periodo ha sido un desastre absoluto, han perdido plata como loco, han terminado de extinguir los capitales que había en los clubes, básicamente con el trabajo de las divisiones menores”.

Dragicevic además, asegura que un ex presidente de la ANFP representa todo lo que son las sociedades anónimas en el fútbol.

“De alguna forma esto se sintetiza, como digo yo, la Teletón tiene un niño símbolo, el fútbol chileno tienen un niño símbolo de las sociedades anónimas y se llama Sergio Jadue, así que sin ir más lejos, creo que ha sido una de las vergüenzas más grande que ha tenido el fútbol en su historia y es producto de este sistema de las sociedades anónimas que no ha logrado hacer funcionar la actividad”, cerró.