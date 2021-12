Patricio Yáñez dice que la "buena gestión" de Daniel Morón en Colo Colo "no tendrá ningún valor si no llega un 9"

Los hinchas de Colo Colo sólo han recibido buenas noticias en los últimos días en materia de mercado de fichajes. Es que el Cacique avanza a tranco firme en las incorporaciones y renovaciones que pretende el técnico Gustavo Quinteros.

El último ejemplo fue el de Vicente Pizarro, quien extendió su contrato después de una ardua negociación con la dirigencia alba. Una labor que fue destacada por Patricio Yáñez en la primera edición de Deportes en Agricultura.

"Se renovó todo lo que quería Gustavo Quinteros. Me parece una buena gestión de Daniel Morón, que es el director deportivo, porque deben ser duras las discusiones con el directorio y la Comisión de Fútbol para entregar los recursos", apuntó el campeón de América en 1991.

Sin embargo, el Pato advirtió sobre la necesidad de darle un broche de oro a la ventana de refuerzos. Esto no va a tener ningún valor si no llega un 9. Esto es continuidad y Colo Colo necesita un 9", sentenció el ex mundialista.

"Quinteros tiene claro que ni (Iván) Morales, ni Parragol (Javier Parraguez), ni (Christian) Santos, le brindan lo que él desea: un hombre de área, un pepero", sostuvo Yáñez, que además puso a Ramón Wanchope Ábila al tope de las alternativas como centrodelantero.

"(Ezequiel) Miralles decía que si hay carrileros, Wanchope es bravo. A partir de eso, lo único que deseo es que están tratando de cerrar esa cuestión, porque no es fácil", complementó el hombre que jugó por Colo Colo al cierre de su carrera, entre 1991 y 1994.

Colo Colo anunció las incorporaciones de Cristián Zavala y Esteban Pavez, provenientes de Deportes Melipilla y Xolos de Tijuana, respectivamente; y además las renovaciones de Leonardo Gil, Emiliano Amor, César Fuentes, Bryan Soto, Pablo Solari y Vicente Pizarro.

El Cacique retomará los trabajos el 3 de enero, con una ronda de controles médicos y el viaje a Argentina para realizar su pretemporada y una serie de amistosos de preparación para el debut oficial, el 23 de enero ante Universidad Católica por la Supercopa de Chile.