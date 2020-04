Pájaro Valdés cuenta cuando Pablo Contreras casi lo hace llorar: “¡No me cambió camiseta y era un poto pelado!”

Jaime Valdés retomó su “late” con los lives de Instagram con todo, reapareciendo con gran humor y a puras anécdotas para sus seguidores en la red social.

Distendido, el Pájaro contó varias vivencias, pero la más aplaudida fue una que le pasó en 1998 jugando por Palestino ante Colo Colo, cuando llevaba poco en el primer equipo de La Cisterna.

“Era fanático de Colo Colo y me citan para un partido contra ellos en Santa Laura. El Coke Contreras hizo un golazo por debajo de la barrera ese día. Tenía 17 años, era de mis primeros partidos en la banca y quería cambiar la camiseta con cualquier jugador de Colo Colo. Entré, ni la toqué, andaba mirando a los jugadores. Marcelo Espina, Emerson, Ivo Basay”, relató.

“Se acaba el partido y empiezo a buscar con quién cambiar camiseta. Todos con Espina, Emerson, los más conocidos. Y veo a un juvenil. Me acerco y le digo si podemos cambiar camiseta y me dice que no. Me fui más triste, casi me pongo a llorar. Todos habían cambiado con los mejores y a mí un poto pelado no me la quiso cambiar. Adivinen quién era. ‘98, un central… Pablito Contreras. ¡Feo QL!”, lanzó el Pájaro con tremenda carcajada secundada por su público, donde estaba, entre otros, Manuel Neira.

Jaime Valdés en su juventud en Palestino, donde deslumbró y se fue a temprana edad a Italia.

“Casi me puse a llorar, me fui al camarín más triste. Estaba con la camiseta de Palestino en la mano y todos mis compañeros con la del Murci, Espina, Emerson, Barticciotto”, prosiguió en medio de más y más risas.

Finalmente, manifestó que “no importa, conocí a Nico Córdova en Bari después y le conté. Eran amigos y le comentó. Yo creo que Pablito ni se acordaba de mí”. ¿Le pasará una con más de 20 años de desfase?