Pablo Solari se desahoga luego de su gran actuación: "Me saqué un peso de encima, sufro mucho cuando no me salen las cosas"

Colo Colo venció 3-2 a Unión Española en el estadio Santa Laura y timbró pasajes para jugar la final de la Copa Chile con gran actuación del argentino Pablo Solari, autor de dos goles.

Cristián Palacios puso arriba a los hispanos, pero el trasandino convirtió dos goles en un poco más de un minuto para que los albos se fueran a vestuarios arriba en el marcador al término del primer tiempo.

"Me saqué un peso y fue bastante lindo, venía frustrado, sufro mucho cuando no me salen las cosas y estos golcitos me suben el ánimo. Estoy muy contento", aseguró el atacante.

Agregando que "por ahí me apuro, soy apresurado, quiero hacer el gol antes de recibir la pelota. Eso lo fui mejorando a medida que pasaron los partidos. Pude resolver bien las jugadas y pude hacer dos goles".

Pablo Solari fue la gran figura de Colo Colo ante Unión Española (Agencia Uno)

Respecto a lo que viene haciendo el equipo que dirige Gustavo Quinteros, que dista mucho de lo que sufrieron el año pasado, Solari deja de manifiesto toda su felicidad.

"Me genera mucha ilusión, estoy muy contento por todo el grupo y por mí. Pasamos a la final y nos queda un paso importante, todavía no ganamos nada. Hay que seguir humilde, pero es una ilusión muy linda, es lo que más quiero, vine a buscar títulos a Colo Colo. La clave creo que es la perseverancia", indicó.

Para el final, entregó la receta del nuevo Colo Colo. "El grupo cambió la cara, Gustavo (Quinteros) nos incentivó muchísimo, igual que todo el cuerpo técnico. Siempre es para mi familia, para toda la gente de Arizona que me apoya siempre, me dejan mensajes. Cuando no salen las cosas, siempre están", cerró.