Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo, comentó que el elenco albo no está interesado en la grúa del América del México por Pablo Solari pues se ofreció poco dinero.

Barticciotto calma las pasiones por la posible salida de Solari al América: "No hay opción de que se vaya, la oferta no convenció"

El interés del América de México por Pablo Solari, alteró la tranquilidad de la que gozaba Colo Colo en su pretemporada. Esto porque como pocas veces ocurre se pudo tener a todos los refuerzos antes de que empezaran los trabajos, sin embargo la paz duró menos de una semana.

La oferta de las Águilas para llevarse la joven jugador altera los planes de Gustavo Quinteros, quien tiene al Pibe como uno de los puntales para la temporada 2022. Por lo mismo le consulta a los dirigentes sobre esta oferta, la que por ahora no es algo interesante para el Cacique.

Así además lo dio a conocer Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo de los albos y quien jugara en el elenco mexicano en 1993 y 1994, quien comentó la información que ha podido obtener sobre este posible traspaso de Solari.

"Tengo entendido que en este momento no hay opción de que se vaya, la oferta no convenció a Colo Colo. Para lo que invirtió, no ha convencido. Colo Colo pagó 1.300.000 dólares por el 80% del pase", detalló el Barti en Radio Cooperativa.

Sin entrar en materia de lo que el América le ofrece a Colo Colo, el cantante de "Ya nada es importante" agregó que "deberían ofrecer mucho más de lo que están ofreciendo" para poder sacarlo del Estadio Monumental.

En ese escenario, tiene claro que para el Cacique retener al delantero sería una complicación muy grande. "Ante ofertas muy buenas, es difícil retener a jugadores de la liga chilena. Es casi imposible", complementó.