Pablo Mouche recuerda su experiencia con Gustavo Alfaro: “Su carrera lo avala y está en un auge”

Pablo Mouche es uno de los que conoce a Gustavo Alfaro. Fue dirigido por él y abordó el posible arribo del argentino al Monumental, pese a que Colo Colo, por ahora, manifestó que no hay un acuerdo listo.

“Mi experiencia con Gustavo fue muy buena. Me dio una oportunidad. Estaba en el seleccionado Sub 2 de Argentina, venía de un Sudamericano y Alfaro cubría el torneo para la televisión, lo comentaba. Cuando volví a Boca era difícil tener espacio, traté de buscar continuidad en Primera para hacer mis primeros pasos en el fútbol grande de Argentina. Ahí coincidí con Gustavo (en Arsenal) y compartimos poco, porque tuve una lesión de ligamentos cruzados”, comentó en diálogo con Pelota Parada de CDF.

“Me devolví a Boca y ya empecé a jugar ahí. Pero en ese tiempo le estuve muy agradecido por la oportunidad, fue una linda experiencia, me dio minutos y los traté de aprovechar al máximo. Cuando eres chico no ves tantas cosas o no aprendes, no le das importancia como cuando eres grande. Pero como persona y como entrenador no tengo más que palabras de agradecimiento. Su carrera lo avala y está en un auge muy bueno”, abundó.

Con respecto a cómo se están dando las cosas en el intinerato, el argentino dijo que “soy muy ubicado, respetuoso y ya lo dije varias veces: a mí me gusta respetar al hombre que está a cargo, la persona que está hoy es Gualberto (Jara) y le damos todo el apoyo y el compromiso. Agarró al equipo en una situación difícil, dio la cara, le metió para adelante”.

“Vimos un crecimiento, un cambio de imagen en varios partidos, en varios pasajes. Pero hay que ser realistas, no hemos hecho un gran fútbol porque esto lleva tiempo, lleva trabajo. A veces cuesta salir de las rachas. Pero la cosa fue mejorando y soy respetuoso con eso”, profundizó.

Finalmente, resaltó que “de la búsqueda de un entrenador lo verá la directiva. Yo me abstraigo y trato de hacer mi trabajo, que es entrenar, tomar las herramientas del entrenador con el que trabajo y tratar de demostrar que tengo que estar en la cancha. El fútbol es muy cambiante, lo saben. Si los resultados s dan todo se calma y si pierdes se complica todo. Es un día a día, partido tras partido”.