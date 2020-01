Pablo Mouche delata a Nicolás Blandi: "Hablé con él en varias ocasiones, tenía muchas ganas de venir"

En la búsqueda de un 9 para esta temporada, Colo Colo tuvo contacto con el argentino Nicolás Blandi. El atacante de San Lorenzo era el deseo de Mario Salas, pero las negociaciones quedaron en el aire y todo indica que no llegará a Pedrero.

Este martes, Pablo Mouche habló a la salida del Estadio Monumental y reveló que su compatriota quería estar en el cacique. "Hablé con él en varias ocasiones, tenía muchas ganas de venir. Estaban las mejores intenciones para venir, después ya en un tema de negociaciones contractuales y tema de dinero, no me puedo meter en indagar tanto".

"Él siempre tuvo la buena intención para venir y ser parte de este grupo. Lo otro va por cuenta entre los clubes y el jugador en el contrato", agregó.

Ambos fueron compañeros en Boca Juniors y San Lorenzo, por lo que Mouche estaba ilusionado de compartir camarín por tercera vez. "Hubiese estado bueno que venga, poder compartir otro grupo, con objetivos nuevos, estar juntos otra vez en la cancha hubiese estado lindo. Obviamente le deseo lo mejor a él, tiene que pensar en lo mejor para su futuro y carrera. Si no tenía que ser Colo Colo hoy, mala suerte".

Pese a esto, el 15 albo se mostró optimista por el centrodelantero que pueda llegar. "Lo recibiremos de la mejor manera, se tratará de adaptar y acostumbrar al grupo lo más rápido posible, porque están cerca las competiciones. Es importante, que se adapte rápido y se pueda acoplar bien, que empiece a trabajar y miremos adelante los objetivos que tenemos que son muy importantes"

Finalmente, Mouche dijo que no estará presente en el amistoso de mañana viernes ante Godoy Cruz por molestias. "Lo mejor para que esto no me persiga durante el año y no tener problemas, y para sentirme bien, es hacer una buena base física, un poco más prolongada de lo que hizo el plantel. Necesito un tiempito más para ponerle bien físicamente, estar 100 por ciento e incorporarme junto con mis compañeros".