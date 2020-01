Nicolás Maturana no se rinde y sigue en Colo Colo: "Se me han cerrado las puertas, pero no está muerto quien pelea"

"Buscaremos si hay algún interesado o esperaremos a que termine contrato". Las palabras pertenecen al vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, quien aseguraba que Nicolás Maturana no iba a ser tenido en cuenta en Colo Colo.

Sin embargo, el zurdo aseguró que seguirá ligado al cuadro albo en 2020, con el cual tiene contrato hasta fin de año.

"Va a estar muy difícil porque se me han cerrado harto las puertas, pero no está muerto quien pelea. La voy a luchar y ojalá se me dé una chance", señaló el ex Universidad de Concepción.

De esta forma, Maturana se mantendrá en el plantel de Mario Salas, y deberá luchar por un puesto con Pablo Mouche, Gabriel Costa, Marcos Bolados, Iván Morales y Leonardo Valencia, los otros punteros del Cacique.