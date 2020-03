Miralles recuerda con anécdotas su paso por Colo Colo: “Por multa tuve que pagar una cena para todo el plantel en el Liguria”

El delantero argentino Ezequiel Miralles recordó con sabrosas anécdotas su paso por Colo Colo, pues durante los años que vistió la camiseta del Cacique marcó 40 goles, levantó el título del Clausura 2009 y compartió camarín con varios ilustres como: Esteban Paredes, Macnelly Torres, Cristian Bogado y José Domingo Salcedo.

En ese sentido, en conversación con el sitio de DaleAlbo reveló uno de los conflictos que tuvo con Roberto Cereceda para patear un penal, en el partido ante Deportes La Serena, por la octava fecha del torneo nacional 2010, en donde el Popular vencía por 3-1 (el partido terminó 6-1).

“El otro día justo vi una foto cuando tuvimos un problema con Roberto Cereceda por un famoso penal contra La Serena. Cereceda tomó la pelota y el encargado era yo. Se iba ganando bastante sencillo. Los dos queríamos patear y vino Sanhueza, quien le dijo a Roberto que tenía que patear yo, que era el encargado. Roberto seguía con la idea de patear y al final lo hizo”, parte narrando.

“Quedé con una calentura tremenda porque iba peleado el primer puesto de goleador con Olivera de la U. En este partido tenía amarilla y le pedí a Hugo Tocalli que me sacara, porque quedé muy caliente. Me sacó y ahí yo de manera equivocada me saqué los zapatos y no quise entrar. En ese momento entró Claudio Graff”, complementó el atacante”.

Sin embargo, ese arrebato le costó bastante caro al argentino, pues reveló que tuvo que pagar una “multa de una cena para todo el plantel en el Liguria, que me salió bastante caras con pedidos de vino muy caras por parte del plantel. Me salió muy caro el enojo, pero con el tiempo se transformó en una anécdota bonita”, señaló.

Pero eso no fue todo, porque también recordó cómo era el camarín en 2009. “El torito (Cristian Bogado) mucho no se le podía hacer bromas, porque se enojaba. Siempre te miraba con cara de enojado. Se saca la remera y era una bestia. Por ahí evitábamos hacerles bromas. Él con Salcedo eran muy unidos, tomando tereré y hablando guaraní. A Mingo si le hacíamos bromas”, mencionó.

Agregó que “con Macnelly también nos entendimos de la mejor manera. No me quiero olvidar de él también, que era un crack. Un equipo como Colo Colo debe tener un plantel competitivo, y nosotros lo teníamos. En la final con la UC Esteban hizo dos goles, y Bogado hizo el cuarto entrando desde la banca”, sentenció Miralles.