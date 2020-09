Ezequiel Miralles: "Veo jugar a Paredes o Chupete y me dan ganas de volver"

Ezequiel Miralles estuvo solo dos años en Colo Colo, pero aún es recordado como uno de los buenos delanteros que pasó por el club en el último tiempo. El argentino llegó en 2009 al Cacique proveniente de Everton y consiguió el Torneo de Clausura de ese año bajo las órdenes de Hugo Tocalli.

Hoy a sus 37 años, Miralles está retirado del fútbol profesional y vive de sus negocios y representación de jugadores. Eso sí, el ex ariete albo conversó con Las Últimas Noticias y reconoció que ha pensado en volver a ponerse los botines.

"Veo jugar a Esteban Paredes o Chupete Suazo y me dan ganas de volver a las canchas, pero después me acuerdo que hay que ir a entrenar y…", señaló el trasandino.

En esa misma línea, Miralles destacó el nivel de Paredes a sus 40 años: "Es admirable lo que hacen Esteban y otros jugadores que han alargado su carrera de futbolista. Yo siempre tuve bien claro que me iba retirar a los 32 o 33 años".

Presente de Colo Colo



Ezequiel Miralles no podía quedar ajeno a lo que vive el Cacique. Pese a su gran triunfo ante Peñarol en Copa Libertadores, Colo Colo pasa por un complicado momento en el Campeonato Nacional, peleando en la parte baja de la tabla de posiciones.

Sobre esto, el ariete afirmó que "he leído que han tenido problemas internos. Eso no es bueno, pero ya saldrán de ese revés. Me da una sensación de tristeza, Colo Colo tiene que estar siempre en los primeros lugares".

"Ojalá que salgan de este momento duro porque Colo Colo siempre tiene que estar peleando el campeonato. Esto pasa en todos los equipos. Después se arreglan las cosas y los plantes, si lo maduran bien, puede salir fortalecidos", añadió.

Además, confesó que pensó en regresar al Cacique, pero no se pudo concretar: "Quise volver pero no pasó nada. Igualmente pasé mis buenos años en el Estadio Monumental. Ahora lo veo con distancia, pero siempre estoy pendiente de lo que pasa en Viña del Mar y Colo Colo".