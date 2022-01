Luka Tudor deja la grande con análisis de Pablo Solari: "No se notaría tanto su partida, no es tan necesario en Colo Colo"

Colo Colo se prepara en Buenos Aires para la campaña 2022, y en medio de la pretemporada recibió una oferta formal de América de México, que viene por Pablo Solari.

En Blanco y Negro rechazaron la propuesta por el Pibe, ya que la encontraron baja, y los mexicanos estudian hacer una nueva propuesta para quedarse con los servicios del atacante argentino.

En radio ADN analizaron la opción de que el puntero deje el estadio Monumental, para recalar en el Azteca, situación en la que profundizó el ex delantero de Colo Colo Luka Tudor.

El ahora comentarista recalcó que Solari es un gran jugador, sin embargo dejó en claro que él lo vendería, ya que bajo su punto de vista "no es necesario".

"Yo quiero ser equilibrado, me parece que Solari tiene un buen futuro, aquí hay muchas variables que hay que ver en otro tipo de situaciones, pero él no ha sido muy regular, es joven, pero no ha sido tan regular en cuanto a los rendimientos, ha tenido partidos muy buenos y otros no tanto", dijo en primer lugar Tudor.

"Físicamente tiene que mejorar mucho, pero la verdad, es que hoy no se notaría tanto (su partida), honestamente no creo que sea un jugador híper desequilibrante y necesario, es un buen jugador, sí, pero si vienen con un poco más de plata yo lo vendo", agregó.

Por último, indicó que "yo creo que Solari no va a marcar tantas diferencias en la Copa Libertadores".