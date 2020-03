Martín Lasarte le clava feroz visto a Marcelo Espina: “Le escribí, lo llamé y nunca me contestó”

Martín Lasarte estuvo en carpeta de Colo Colo. Así lo confirmó el propio gerente deportivo albo, Marcelo Espina, aunque en el intertanto pasó algo que el Calamar quiso aclarar.

Y es que el propio ex volante trató de contactar a Machete, pero no tuvo éxito. Por lo mismo, debió intervenir Harold Mayne-Nicholls y se llevaron una negativa.

“Está el tema de Martín Lasarte, que yo le escribí y lo llamé por teléfono, pero nunca me contestó”, reveló Espina.

Finalmente, expresó que “le pedí a Harold (Mayne-Nicholls) que por favor lo llamara y a él sí le contestó un chat donde le manifestaba que no podía ni siquiera iniciar una conversación con nosotros porque tenía un problema familiar y no se podía alejar de su país. Por suerte esto está respaldado. Ese tipo de cosas que se difunde sin motivos hace que la gente crea muchas cosas que no son ciertas y eso molesta”.