Marcelo Vega y su tesis: "Los jugadores de Colo Colo claramente no le creen a Mario Salas"

Marcelo Vega fue otro que tomó la palabra tras la cuarta derrota consecutiva de Colo Colo en el Torneo Nacional, resultado que acerca más al Cacique al fondo de la tabla en un oscuro inicio de temporada.

“Me da la sensación mirando el partido contra Curicó, que hay un problema de actitud, que los jugadores claramente no le creen al técnico”, dijo el Toby en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

“No le pueden plasmar en la cancha la idea y se ve mal. No encaja, no hay un sistema, no van a la marca, no presionan. Es un equipo que se mete atrás y juega al pelotazo. Por esa actitud y la forma en que juegan, claramente a Mario Salas no le creen”, sentenció.