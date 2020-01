Marcelo Espina y salida de Jorge Valdivia: “Estuvimos bastante cerca, pero él se lo perdió”

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, conversó con Todos Somos Técnicos de CDF sobre la polémica salida de Jorge Valdivia, quien ahora está en Monarca Morelia de Pablo Guede, y que fue bastante cuestionada por parte de los hinchas.

“Valdivia es el mejor talento de los últimos 30 años en Chile, pero una cosa es el fútbol y lo otro lo económico. En un momento estuvimos bastante cerca, pero Jorge se lo perdió. Después, se frenaron las negociaciones y todo lo que se produjo en el país y los problemas que han tenido los clubes, que Colo Colo también tuvo (problemas con sponsor y recaudaciones) nos llevó a una situación que desde lo deportivo no queríamos”, mencionó.

Agregó que “una parte de la negociación se desarrolló hasta julio, agosto, no recuerdo bien. Después, con todo esto se frenó (movimiento social) queríamos que Jorge y su representante nos dijeran qué es lo que querían y ellos no nos dijeron nada. Y para nosotros no era prudente decirle algo que quizás no era lo que valía él por lo deportivo”.

Al ser consultado por el fichaje de Nicolás Blandi mencionó que “dentro de las cuatro opciones que teníamos Nicolás era la primera, de acuerdo al registro que no había entregado la secretaría técnica. Tratamos de esforzarnos en la contratación, no es fácil poder traerlo al fútbol chileno, pero nos ayudó que a Nicolás le quedaban seis meses de contrato con San Lorenzo, haciendo todo un poco más fácil”.

Sobre el fichaje de César Fuentes dijo que “Mario lo tuvo y estaba contento. Lo de César lo veníamos conversando hace tiempo y sabíamos que terminaba contrato y lo aprovechamos” agregando que también estuvieron interesados por Edson Puch, “pero los montos no cerraban”.

Al ser consultado por la situación de Nicolás Días, quien está sonando como refuerzo en México comentó que “nosotros enviamos la carta de ejecución de la cláusula y ahí estamos. Todavía no sabemos”.

“El procedimiento no se hizo mal, fue el normal, el correcto. Se mandó una carta a Palestino, a la ANFP y, de acuerdo a lo que dice el contrato de Nicolás, tiene ventana abierta. Que aparezca otro equipo, no lo sé. Nosotros, tanto personalmente como el presidente del club, le manifestamos al presidente de Palestino que se lo queríamos comprar. Él siempre nos dijo que no y después existe una cláusula de ejecución que si un equipo pone el dinero el jugador debe irse. Siempre la decisión final será del jugador. Decidirá el futbolista si decide venir o buscar otro horizonte. La verdad no lo sé. Es de presente y de futuro. Es un puesto que nosotros necesitamos. Pero si no es él, será otro”, dijo.

Después se refirió a cómo el Popular terminó la temporada 2019, quedando en la segunda posición y sacando pasajes directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Arrancamos bien, hasta la primera rueda. Estábamos cerca de Universidad Católica. La venta de Esteban Pavez fue una baja importante. Carlos Carmona jugó un partido y se lesionó. Tuvimos que salir a buscar para llenar esa plaza. Ganamos cuatro partidos seguidos, incluido un clásico, pero ya estábamos lejos de la UC”, acotó.

Sobre el rendimiento de cuestionados jugadores como Javier Parraguez y Gabriel Costa señaló que “el mejor promedio de gol en Colo Colo fue Parraguez. Costa hizo ocho goles para ser un extremo, no es tan malo. Si suman minutos quizás van a mejorar los números”.

Finalmente, se refirió a las opciones de Cacique en la Copa Libertadores. “Estamos en un grupo parejo, donde tenemos que tratar de hacer todos los esfuerzos para pasar a la siguiente fase. Es muy prematuro para pensar en ello. Todavía estamos en una etapa para armar el equipo”.