Lucas Barrios narra con lujos y detalles el gol más importante de su carrera en Colo Colo

Uno de los delanteros más importante en los últimos años de Colo Colo es, sin duda, Lucas Barrios. El argentino se consagró a punta de goles en el Cacique, sin embargo, no tuvo una vuelta satisfactoria.

No obstante, en conversación con CDF, el atacante recordó con lujos y detalles su recordado gol en un clásico con Universidad de Chile.

"Ese gol fue el más lindo que hice en Colo Colo y mira que hice varios lindos goles. Yo siempre le hice goles a la U, quizás ese es el más recordado, pero hice seis o siete. La verdad que tuve la suerte de ser uno de esos jugadores que marca en un clásico", expresó.

Además agregó cómo fue el trato con los defensores de esa U. "Ese día la estaba pasando mal y los jugadores de la U me decían 'levántate que estás haciendo tiempo' y yo le decía que 'no, no me estoy sintiendo bien', después le digo '¿no ves que estoy vomitando? Me estoy sintiendo mal'. Yo ya estaba mal en el entretiempo y el doctor me decía 'cómo estaba' y yo ya había ido al baño a vomitar y dije que bien", detalló.

Después finalizó con, "gracias a Dios que me quedé en la cancha porque ese gol no lo hacía. El otro día me mandaban cosas y me recuerdan mucho ese gol, para mi fue uno de los mejores en mi carrera".