Leonardo Véliz le devuelve el golpe a Gonzalo Fierro: "Me tiene sangre en el ojo y se va en la populista para quedar bien"

La discusión entre Leonardo Véliz y Gonzalo Fierro sumó un nuevo capítulo. Todo comenzó cuando el Pollo conversó con RedGol y apostó por Universidad de Chile de cara al Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

"No veo un esquema de juego que uno diga a ver quién puede conducir a este equipo a la victoria. Nunca había visto un indio tan sin mística como el que vi el domingo. Desde mi punto de vista llega mejor al clásico la Universidad de Chile. Sobre el juego individual y colectivo yo vi mejor a la U", disparó el Pollo.

Ante esto, a un ex Colo Colo no le cayeron bien sus declaraciones y le respondió con todo en Instagram. Se trata de Gonzalo Fierro, quien acusó al Pollo de ser siempre negativo con los jugadores albos: "Un Colocolino que ama su club, lo ama toda la vida, no solo cuando gana y juega bien".

"Años y años escuchando a este Señor hablando mal de los jugadores cada vez q se pierde, cuando se gana no sale en ningún lado, espero como todo hincha que esté clásico se gane y se pueda celebrar nuevamente. Ganes o pierdas , seguiremos apoyando siempre", añadió el Joven Pistolero en su red social.

Pero la discusión no acabó acá. En conversación con DirecTV, el Pollo le devolvió el golpe a Fierro: "Yo no soy un hincha fundamentalista, por eso Gonzalo Fierro me tiene sangre en el ojo, se va por lo populista para quedar bien con la hinchada. La verdad, es que los resultados están a la vista".

Por último, Véliz aprovechó de deslizar una nueva crítica al Cacique: "Colo Colo me tiene preocupado. Ante Santiago Wanderers no mostró nada, sólo la genialidad de Esteban Paredes, que por lo que veo está solo para 45 minutos. Él se lleva el peso del equipo".