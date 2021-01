La verdadera razón por la Gualberto Jara no se la jugó por los jugadores jóvenes en Colo Colo

Gualberto Jara saltó de ser el entrenador de la categoría Sub 20 de Colo Colo a dirigir el primer equipo del Cacique, después de la salida de Mario Salas en febrero de 2020. Pero no pudo afincarse y terminó destituido en octubre.

Pero una de las mayores dudas que quedaron entre los hinchas fue por qué Jara no utilizó masivamente jugadores provenientes de la cantera en el equipo albo. El paraguayo, en conversación con La Redgoleta de Redgol, explica sus motivos.

"Es una buena pregunta. Tal vez para mí, analizando ahora con más frialdad, hubiese sido mejor lanzarme con más jugadores jóvenes; ya que teníamos problemas de lesionados o de rendimiento, de jugadores mayores que no estaban al nivel en que rendían normalmente", introduce.

"Tal vez para mí, dada la opinión pública o generalizada de recurrir a mayor cantidad de jugadores jóvenes, hubiese sido lo más correcto. Pero tampoco puedo dejarme llevar por eso y tuve que analizar más específicamente, gracias al conocimiento que tengo trabajando en el área formativa, como entrenador de la Sub 20 en ese momento, de los jugadores que están entrenando con el equipo y con posibilidades de jugar, y analizar sobre todo el momento difícil en el que estábamos", añade el ex ayudante de Gustavo Benítez.

La crisis ya estaba desatada, recuerda Jara. "Con resultados negativos, con la presión de la gente, con conclifctos generados, en fin. Un montón de situaciones de las cuales no podíamos cargar con toda esa responsbilidad a los jóvenes, que todavía no tienen la madurez necesaria para sobrellevar el debut, la presión de jugar en el primer equipo de Colo Colo, y además todas estas situaciones".

En ese sentido, el guaraní cree que "podría yo estar perjudicando todo ese futuro, hipotecando las condiciones de muchos jugadores que están cerca del primer equipo. Consideré lo más prudente tratar de no equivocarme y llevar la cantidad justa de los jugadores que estaban con más posibilidades de afrontar esta situación, y al mismo tiempo, pensando en la necesidad del equipo, en cuanto a opciones y posiciones".

"En ese sentido consideraba los casos de Bryan Soto, Jeyson Rojas y Ethan Espinoza y otros jóvenes que venían más atrás como los casos Luciano Arriagada o Vicente Pizarro, que tienen muchas condiciones, mucho futuro. Pero que podría estar yo perjudicándolos en caso de lanzarlo en algún momento", advierte el estratega.

"Si bien es cierto que podrían hacer un gol o un buen partido, al siguiente pueden cometer errores que podrían traducirse en resultados negativos y que van a generar opiniones negativas de los medios y frustraciones muy fuertes en los jóvenes, que podrían perjudicar su futuro", asume Gualberto.

Gualberto Jara dejó Colo Colo en octubre después de siete meses como entrenador del primer equipo. Foto: Agencia Uno

El DT reconoce que se consideró "prudente" y que su opinión le "jugó en contra, porque era indudable que todos apostaban a que yo, como entrenador de la Sub 20, me la jugaba por los jugadores jóvenes. Pero traté de poner lo justo, de manera de no perjudicar el futuro que todavía tienen los jóvenes".

Finalmente, Jara subraya que "las estadísticas hablan de que muchos jugadores jóvenes con talento se perdieron, porque por momentos deslumbraban, los pusieron en el primer equipo, tuvieron un buen debut y después de tres o cuatro partidos desaparecieron. Ya no juegan o juegan en equipos de tercera categoría. Por lo tanto eso es un tema que en el área formativa tenemos que tener en cuenta. En la formación de jugadores no existe una receta rápida y hay que tener el tacto y la capacidad para lanzarlos en el momento justo de la preparación, la madurez del jugador y la situación que vive el equipo", completa.