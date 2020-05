La descarnada confesión de Felipe Flores: "Jugué con Alexis, Vidal y Fernández. Cuando los vi en Europa me di cuenta que yo también pude".

Felipe Flores conversó con Radio Cooperativa donde hizo un repaso de su vida futbolística y comparó su carrera con la de algunos compañeros que tuvo en la Roja sub 20 que llegó al Mundial de Canadá.

"Jugué con Alexis, Vidal y Fernández. Cuando los vi en Europa me di cuenta que yo también pude"

Además admitió que aún está dolido con el entrenador de la sub 20 por no haberlo llevado a la Copa del Mundo de la división.

"Me dolió cuando José Sulantay no me llevó al Mundial sub 20 de Canadá 2007", y además recordó un momento clave vivido en el Sudamericano disputado en Paraguay ese año.

"Vidal me quitó la pelota para el penal contra Brasil en el Sudamericano sub 20 porque Sulantay lo pidió a gritos", asegura.

Para el final, consultado por el mejor entrenador que tuvo en su carrera, Flores no tuvo dudas. "El Bichi Borghi ha sido el mejor entrenador que he tenido por el manejo de grupo que tenía", cerró.