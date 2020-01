La buena noticia de Claudio Borghi: "Matías Fernández está muy bien físicamente"

No hay dudas en que la gran ovación que regalará el estadio Monumental este domingo en la Noche Alba será para Matías Fernández. Pero sí existen aprensiones sobre la condición en la que regresa el 14 de los blancos después de 13 años al Cacique.

Y es que después de un semestre en que apenas sumó minutos en Junior de Barranquilla, Matigol debe ponerse a punto física y futbolísticamente. Lo positivo es que Claudio Borghi adelantó que la primera condición ya la cumplió.

"Tengo mucha gente conocida al interior de Colo Colo y me dicen que Matías Fernández físicamente está muy bien", adelantó el Bichi en su tribuna en CDF.

"Tiene un problema. Las lesiones no se puede manejar. Está un poquito desbalanceado muscularmente, pero eso tiene que ver también con que hay lugares en los que la medicina no está tan adelantada como uno cree que debería estar (Colombia) o comparándola con Chile, donde hay buenos profesionales", explicó el ex técnico del Cacique.

El tema pasa por el trabajo que haga en Colo Colo. "Me dicen que físicamente está muy bien, que balanceándolo muscularmente no va a tener inconvenientes y va a ser un aporte importante. Esto obviamente, sacado cualquier tipo de lesión que puede sufrir cualquier jugador", agregó.