Jaime Valdés le tira un palo a Mario Salas: "Me hubiese encantado jugar con Matías Fernández, lamentablemente me tocó una persona que no entendía mucho de fútbol"

Jaime Valdés mata el tiempo en cuarentena hablando con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde hizo un live donde habló de varios temas.

Uno de ellos: el no poder haber jugador junto a Matías Fernández en Colo Colo. “Hace tres años que pedí a Matías en Colo Colo. Fuimos compañeros en Sporting, somos amigos y me hubiese encantado jugar de nuevo con él. Lamentablemente me tocó una persona que no entendía mucho de fútbol”, aseguró el Pajarito.

Todos los dardos apuntaron a Mario Salas, aunque después explicó con lujo de detalles sobre la discusión que tuvo con su ex técnico.

“Tuvimos solo un problema. Venía el clásico contra la U y él no me quería poner. Le dije que era un partido especial, que podía ser mi último clásico y que necesitaba jerarquía. Me dijo que tenía razón, pero que esperara afuera. De ahí discutimos y eso fue lo que pasó”, contó el volante.

Agregando que “me saqué el buzo y le dije que estaba caliente desde la discusión que tuvimos el jueves y no me preparé. Jugué todo el segundo tiempo ahogado, pero ganamos el partido y terminó siendo histórico”.