Gabriel Suazo tuvo una emotiva jornada en el estadio Monumental este miércoles. El lateral visitó por última vez la Ruca para despedirse del plantel y los trabajadores de Colo Colo, luego que se confirmara su salida del club.

El ahora ex capitán compartió con sus compañeros por última vez en el regreso a las prácticas del Cacique y aprovechó de recibir el cariño de todos antes de comenzar a definir su futuro. Sin embargo, en la ocasión también ofreció una última entrevista al sitio oficial, donde no aguantó las lágrimas.

"Llegué acá con ocho años, en el 2006, 16 años aquí. Toda una vida, la verdad. Se me vienen un montón de recuerdos, buenos, tristes, felices, levantando trofeos y sobre todo por la gente con la que he vivido todos estos años. Me encontré con las tías del aseo que me conocen de chico y ahora estoy casado, voy a tener un hijo. Es como una familia, es mi casa y siempre lo va a ser", recordó.

Gabriel Suazo detalló cómo fue que recibió el llamado para pasar al plantel de honor en 2015. "Estaba de sparring en la Copa América, estaba de pelotero en la final. Festejamos siendo campeones con la selección y me llama Patricio Barahona que era el coordinador del plantel y me dice que me tenía pque presentar en el primer equipo, porque José Luis Sierra quería que subiera".

"Fue una emoción tremenda, estaba casi por cumplir 18 y lo veía tan lejano, nunca se me llamó ni nada. Llamé a mis padres y mi polo, lloramos de la emoción. Tantos años viniendo a mi segunda casa, lleno de recuerdos, de felicidad, de tristeza también para conseguir un sueño que en ese momento se hizo realidad", agregó.

Aunque Gabriel Suazo también recordó la lucha por evitar el descenso en 2020, el momento más complejo en la historia del Cacique. "Fue uno de los momentos más complicados, no solo como jugador, sino para mi familia. Terminaba los partidos y llegaba llorando a la casa, como cuando era niño. Aquí perdía y lloraba todo el día porque no me gustaba, porque sabía que Colo Colo siempre tenía que ganar. No me acostumbraba".

"Orgulloso de estar defendiendo la camiseta en un momento tan difícil. Como hincha me siento orgulloso de estar en la cancha sacando la situación adelante. Conseguimos, para mí, uno de los triunfos más importante.s Quizás no es palmarés, pero en mi corazón siempre va a estar. Lo que logramos ese día es una de las cosas más importantes de mi vida", complementó.

Aunque la emoción apareció cuando le mostraron un video siendo un juvenil lleno de ilusión por dar el salto al primer equipo. Ahí, le habló a ese niño. "Que siga con ese mismo pensamiento, que nadie le quite el sueño. Con trabajo, sacrificio y humildad se consiguen las cosa. Se puede pasar por momentos difíciles complicados, pero con su tenacidad, su fuerza mental y su capacidad junto a la familia podrá salir adelante para cumplir el sueño", lanzó entre lágrimas.

Posterior a ello comenzó a pensar en cómo será ver de lejos al club, donde explotó en llanto. "Colo Colo es mi familia. Cuando hablo de ello, mis padres, mi mujer y mi hijo, pero también está esto. Siempre lo será, esté donde esté. Por eso me cuesta tanto, porque es difícil despedirse, alejarse".

"16 años acá… es complicado", dijo antes de una pausa por sus lágrimas. "Me voy más que orgulloso de cada cosa que pude hacer por el club, voy a llevar siempre mis colores en el corazón, donde esté. Siempre habrá un hincha apoyando a Colo Colo, mi familia, mis compañeros, mis amigos. No es un adiós, sino un hasta pronto para volver en el futuro y seguir conquistando sueños acá. Soy hincha, jugador y capitán".

Gabriel Suazo termina su etapa en el fútbol chileno y apunta al extranjero como su próximo destino. En Europa el Olympiacos parece ser su alternativa más concreta, por lo que espera ver humo blanco en el 2023.

Revisa la emotiva despedida de Gabriel Suazo de Colo Colo