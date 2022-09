Para el ídolo de Colo Colo la importancia del delantero argentino es clave a la hora de ir a buscar los partidos como se vio ante Unión Española. Por lo mismo, proyectando para la Copa Libertadores del próximo año, asegura que se debe traer otro goleador de las mismas condiciones para no perder gol cuando no está el ex Vélez Sarsfield.

Juan Martín Lucero se ha transformado en el jugador clave en el esquema de Gustavo Quinteros en Colo Colo, lo que se demostró en el triunfo por 4-0 ante Unión Española por el Campeonato Nacional.

Una actuación donde el delantero argentino abrió el marcador, llegando a los 13 tantos en esta temporada, lo que lo hace ser un valor trascendental para los albos.

Lo mismo cree el ídolo Gabriel Mendoza, quien en conversación con Redgol, asegura que Lucero es el hombre importante del equipo.

"Creo que la 'Gato manía' o la 'Lucero manía', como podríamos decir, de verdad que influyó en los partidos anteriores. Demostró que con él en delantera cambia el equipo, se hacen goles y se juega bien. El único punto negro es la expulsión de Gil, que puede quedar fuera del clásico. O sea no es clásico, es un partido contra Católica", comentó Mendoza.

El Coca asegura que la demostración de fútbol que se vio en el estadio Monumental es muy importante para el equipo que se prepara para ser campeón.

"Era el partido que necesitaba la gente y Colo Colo para afianzar el poderío contundente que mostró en el partido contra Unión Española. Un equipo hispano que salió al principio a atacar, que salió a presionar, salió a intimidar un poco al equipo y Colo Colo se manifestó en todas sus líneas y futbolísticamente extraordinario", destaca.

Copa Libertadores

En Colo Colo nadie se saca de la cabeza que en menos de las seis fechas que quedan del torneo van a levantar el trofeo, por lo mismo, Mendoza ya comienza hablar de la Copa Libertadores, donde asegura que hay que tener un reemplazo de calidad por Lucero.

"El plantel debería buscar otro goleador, otro delantero, que no dependamos exclusivamente de Lucero porque si falta no hacemos goles. Faltan dos jugadores que puedan ser importantes, un habilitador, que no sea un jugador mixto o nueve y medio. Lo otro es buscar un delantero porque si no está Lucero que otro haga los goles para tener variantes arriba", detalla.

El campeón de la Copa Libertadores en 1991 también alza la importancia de los jóvenes valores, que se están ganando un lugar dentro del plantel.

"Los jóvenes lo hacen bien, César Fuentes está afuera y está Vicente Pizarro a un gran nivel y es joven. Opazo ya tomó su nivel y Suazo ha mostrado una jerarquía y un nivel para poder irse al extranjero. Pero uno siendo egoísta eso le hace bien a Colo Colo,porque mantiene sus líneas bien sólidas y que ojalá en los torneos internacionales uno se ilusione en hacer más cosas", finaliza.