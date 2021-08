A comienzo de temporada, Colo Colo tuvo que echar mano a su cantera para potenciar a su defensa. Fue así que nombres como el de Daniel Gutiérrez tomaron fuerza hasta la llegada de Emiliano Amor, quien se transformó en una pieza clave para Gustavo Quinteros.

Con el defensor argentino el cacique comenzó una racha invicta que lo tiene hoy sin saber de derrotas hace 14 fechas. Un rendimiento notable y que los ha llevado a estar en la cima de la tabla de posiciones, aunque alternando entre nombres como Maximiliano Falcón y Matías Zaldivia.

Este martes en conferencia de prensa, Amor habló de la lucha en el puesto y aseguró que "con los dos que he jugado me sentí muy cómodo, tanto con Matías como Maxi. Siempre hablamos antes de los partidos, que nos conviene más a cada uno y que partes hay que cubrir. Por ahora me tocó jugar con ellos dos, pero quizás en el futuro me tocará con Daniel (Gutiérrez), Garrido (Pedro), o tal vez tenga que salir yo".

Emiliano Amor destacó el momento que vive Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Para el zaguero, el momento que vive la última línea de Colo Colo es bueno porque todos colaboran para potenciarse. "Sabemos que la competencia es muy sana, porque el que entra, cumple y capaz que lo haga mejor. Nos hace bien eso, porque hace que suba el nivel de todos".

En esa misma línea, Amor destacó la aparición de los canteranos esta temporada. "Todos los juveniles que están acá en Colo Colo están muy comprometidos. Los veo muy profesionales. Eso es muy bueno para un plantel que necesita de todos. Vamos a necesitar de todos y ver así a los juveniles es algo que motiva".

Feliz en Colo Colo

Emiliano Amor no estaba sumando minutos en Vélez, pero en su llegada a Chile eso cambió por compelto. "En lo personal estoy muy cómodo acá en Colo Colo. Me integraron de muy buena manera desde mi primer día. El tema de la gente fue impresionante, y verlo en la cancha fue mejor todavía. El primer partido con gente lo disfruté mucho. Por suerte pude vivir una parte, sé que falta mucho más".

Para el zaguero, el nivel mostrado se debe al compromiso en la interna. "Creo que es de todo el equipo. Todo el bloque ataque y todo el bloque defiende. Somos un equipo muy corto que juega casi todo el partido en la mitad de cancha. Muy pocas veces nos llegan y cuando nos llegan responde muy bien el arquero. Esa intensidad y compañerismo a la larga será muy importante".

"Cuando llegué me adapté muy rápido al grupo, al técnico y lo que necesita el equipo. Somos el equipo que más goles ha hecho y no es solo por los delanteros, además somos el que menos goles ha recibido y no es solo por la defensa", agregó.

Finalmente se mostró contento por su presente. "Siento que fui de menos a más. Ahora me siento mucho mejor y más firme, dando buenos pases e intentando ayudar a mis compañeros en los relevos. Cada uno debe saber en qué le puede ayudar al equipo. Sabiendo será muy difícil que nos puedan ganar".