El defensor habló del nivel que mostró el Pibe en la última temporada y destacó que pese a su explosiva aparición, sigue humilde. Dijo que en el país no hay ninguno con sus habilidades.

Emiliano Amor destaca a Pablo Solari en medio de rumores del América: "El uno contra uno que tiene no se lo vi casi a nadie en Chile"

Pese a que días atrás en Colo Colo celebraban el haber podido iniciar su pretemporada con el plantel completo para el 2022, en las últimas horas el plantel tuvo un remezón. Una oferta del América de México por Pablo Solari amenaza con dejar al Cacique sin una de sus máximas figuras del año pasado.

El Pibe tuvo una campaña de maravillas en lo personal, levantando el título de la Copa Chile, salvando a los Albos del descenso y siendo una de las piezas claves para pelear el título del Campeonato Nacional en el 2021.

Una vez finalizó el torneo en Colo Colo se la jugaron toda por la renovación de Solari y así poder comprar su pase. A tanto llegaron las cosas que en un principio el acuerdo con Talleres era por el 50 por ciento, pero finalmente se quedaron con el 80.

En medio de la pretemporada en Argentina y a días de iniciar el Torneo de Verano, el América hizo llegar una oferta a las oficinas del Cacique por el Pibe. No obstante, más allá del análisis que se haga, lo cierto es que no hay ganas de dejarlo partir aún.

Emiliano Amor destaca a Pablo Solari

Uno de los jugadores que asumió el liderato en el actual plantel de Colo Colo es Emiliano Amor. El defensor se hizo un pilar dentro del esquema de Gustavo Quinteros y, tras su renovación, se eleva como el líder de la última línea.

En conversación con ESPN, el zaguero abordó el momento que vive Solari en el Cacique y destacó que, pese a su explosivo 2021, sigue siendo el de siempre. "Tuvo un cambio muy grande en ocho meses y sigue siendo el mismo chico humilde y trabajador que salió de Argentina. Siempre está al 100 y nunca se relajó".

Pero para Amor, más allá de lo humano, hay un aspecto del juego que solo el Pibe tiene en el fútbol chileno. "El uno contra uno que tiene no se lo vi casi a nadie en Chile, eso es muy importante. No me enfrentaría en un uno contra uno con él".

Por ahora Pablo Solari sigue bajo las órdenes de Gustavo Quinteros en la pretemporada de Colo Colo y se ilusiona con el gran destape este 2022. Con el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores por delante tiene con qué darse a conocer.