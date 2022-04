Colo Colo quiere estirar su gran momento en la Copa Libertadores e intentará instalarse en el liderato del Grupo F. Este miércoles desde las 18:00 horas, el Cacique recibe a su hermano en Sudamérica, Alianza Lima, por la segunda fecha de la fase de grupos.

El Cacique tuvo un tremendo estreno en el plano internacional y se impuso con categoría ante Fortaleza en Brasil, donde no ganaba hace 13 años. Con ese envión anímico es que quieren seguir en la senda del triunfo para ya asegurar la parte alta de la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores que no estará presente es Emiliano Amor. El defensor fue expulsado frente a los brasileños y se perderá la llave con Alianza Lima. Sin embargo, en la previa del encuentro, fue sorprendido en el estadio Monumental.

Desde la Ruca, el zaguero se dio el tiempo para hablar de lo que será el choque de esta tarde. "Los compañeros están súper bien, con mucha confianza, tengo plena confianza en ellos, vamos a ver un buen partido", dijo a DaleAlbo.

Pero Emiliano Amor no se olvidó de su expulsión frente a Fortaleza y reconoció que deseaba estar, pero no duda en lo que pueda hacer el plantel albo. "Me duele muchísimo no estar, no sabes, pero confío en mis compañeros".

Emiliano Amor confía en el que sea su reemplazante

Sin Emiliano Amor, Colo Colo pierde a una de sus piezas fundamentales en el fondo. Con este panorama y solo un par de días para preparar el encuentro, Gustavo Quinteros intentó mover el puzzle para así poner lo mejor que tiene.

"Hay que hacer un buen partido primero y, si lo hacemos, estaremos cerca de ganar. Lo importante es que los chicos estén bien, con confianza y metidos", señaló Emiliano Amor sobre lo que pasará esta tarde en el Monumental.

Finalmente y consultado por la lucha de Matías Zaldivia, César Fuentes y Daniel Gutiérrez por tomar su lugar, el zaguero puso toda su confianza en Gustavo Quinteros. "El que reemplace lo hará de muy buena manera y capaz que mejor que yo", cerró.