Eduardo Lobos y el pésimo momento de Colo Colo: "Fue mucho más dramático cuando el club podía desaparecer"

Colo Colo vivió un pésimo torneo 2020, que lo tuvo al borde del descenso, y en el Monumental aún no se sacuden de los problemas, porque la gestión de Blanco y Negro sigue siendo muy complicada, ahora con dificultades para armar el nuevo plantel.

Alguien que conoce desde adentro al elenco Popular es el ex arquero Eduardo Lobos, formado en los pastos del Monumental, quien en diálogo con La Redgoleta de RedGol, dio su punto de vista acerca del club de sus amores.

"Para ser sincero vi muy poco los partidos, porque estaba muy enfocado en lo que estaba haciendo en Iberia, yo lo viví como hincha, me dolía muchísimo la situación en la que estaba el club, me dolían muchísimo todas las cosas que pasaban anexas a lo que es fútbol, que una cosa es el rendimiento deportivo, lo que pasa en la cancha, pero se veían muchas situaciones que ocurrían afuera de ella, y eso dejaba una imagen que no era muy grata, no era muy buena", señaló en primera instancia.

"Afortunadamente el club pudo mantenerse y sostenerse en la categoría, pero lo que pasó tiene que ser de mucho aprendizaje para el club, para los entrenadores, para Blanco y Negro, para todos debe servir como aprendizaje, para que no vuelva a pasar. Colo Colo está para otra cosa, tiene un nivel superior en todos los aspectos, de infraestructura, institucional, de jugadores en cuanto a jerarquía, está para pelear permanentemente en los torneos. Ojalá les sirva de experiencia esta vivencia que tuvieron todos, yo me imagino que van a salir muy fortalecidos de este momento", agregó.

Lobos ahora dirige a Iberia - AgenciaUno

"La quiebra fue peor"



A Eduardo Lobos le tocó vivir desde adentro un proceso triste en Colo Colo, ya que fue parte del plantel que le tocó sufrir durante la quiebra del club en 2002, cuando incluso se habló de que el cuadro albo podía desaparecer.

Para el actual entrenador de Deportes Iberia ese fue el momento más duro en la historia de la institución, por sobre lo que vivió en 2020 con el Fantasma de la B dando vueltas.

"Yo estuve en una historia que era mucho más traumática, mucho más dramática que esa definición, que era que el club desapareciera, si hubiese desaparecido de este momento ni siquiera estaríamos hablando. Yo digo que han existido cosas peores en el club que esto, pero que esto les sirva de experiencia, porque bajar a Primera B es traumático, sí, pero yo no sé si hubiese sido el fin del club, hubiese seguido funcionando e intentando volver a la máxima categoría lo más pronto posible. Lo que nos tocó vivir a nosotros en la quiebra fue totalmente distinto, porque el club desaparecía", comentó.