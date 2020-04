Daniela Seguel: "Me gustaría ver de nuevo a Claudio Borghi como DT y a Arturo Vidal en Colo Colo"

La tenista y primera raqueta chilena, Daniela Seguel, es fanática de Colo Colo. En conversación con RedGol a través del Live de Instagram, la deportista nacional abordó la salida de Mario Salas de la banca del Cacique por malos resultados.

“Creo que no daba para más, todos sabemos cómo funciona Colo Colo. Yo como hincha, si no ganamos dos partidos me vuelvo loca. Había que hacer un cambio de entrenador y el camarín no se veía bien. Ojalá con Gualberto Jara se pueda pelear arriba”, dijo La Pantera.

Agregó que “muchos piden al Bichi, y a mí me gustaría tenerlo de nuevo, pero las decisiones son de Blanco y Negro, ellos están buscando en otro lado. Que el nuevo técnico sea de buena carrera internacional y lo haga bien, que maneje el camarín de la mejor manera”.

Por otro lado se le consultó a quién le gustaría ver nuevamente con la camiseta de Colo Colo y el nombre que se le vino a la cabeza es un referente albo e ídolo del fútbol chileno.

“Me encanta Cristiano Ronaldo, pero es imposible (risas). Quiero ver a Vidal de nuevo en Colo Colo. Sería tremendo tenerlo de vuelta con su experiencia”, sostuvo.

Sentenció que “tuve la suerte de conocer a Arturo junto a su preparador físico, que también trabajé con él cuando chica. Me pareció una gran persona, muy humilde. Se piensa que es soberbio y nada, es simpático y se ofreció que cualquier cosa que necesitara se lo dijera”.